Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647

Otobüs faciasında kahreden detay | Sarılarak can vermişler

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı yakınlarında önceki gün meydana gelen otobüs yangınıyla ilgil soruşturma devam ederken Kamil Koç şirketinin ik şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı

Otobüs faciasında kahreden detay | Sarılarak can vermişler

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı yakınlarında önceki gün meydana gelen otobüs yangınıyla ilgil soruşturma devam ederken Kamil Koç şirketinin ik şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı

04 Ağustos 2019 Pazar 11:28
Otobüs faciasında kahreden detay | Sarılarak can vermişler

Otobüs faciasında kahreden detay | Sarılarak can vermişler

Balıkesir Edremit yolunda meydana gelen otobüs faciasında ölenlerin kimlikleri belirlenirken 18 yaşındaki Özlem Yılmaz'ın yeğeni Huzeyfe Yavuz'a sarılarak can verdiği ortaya çıktı.. Kamil Koç şirketine ait aracın içinde kahve makinasının olduğu bölümde meydana gelen yangının bir anda otobüsü sardığını belirten görgü tanıklarının verdiği ilk bilginin ardından iki sürücü tutuklanmıştı.Üniversite hazırlıkta okuyan talihsiz genç kız göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Yürekleri yakan otobüs yangınında yaşanan dehşet anları yeni yeni ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişinin gözleri önünde alev alan yolcu otobüsü içinde can veren 5 kişinin kimlikleri belirlenirken, Özlem Yılmaz ile yeğeni 5 yaşındaki Huzeyfe'nin birbirine sarılarak son nefesini verdiği öğrenildi.

KÜÇÜK HUZEYFE ANNENİN ELİNDEN FIRLAMIŞ

Balıkesir'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın birbirine sarılarak yangında can verdikleri ortaya çıktı. Anne Saniye Yılmaz'ın imdat çekicini alarak otobüsün camını kırıp Huzeyfe'yi camdan dışarıya çıkarmak istediği sırada küçük çocuğun bir anda elini bırakıp dumanda kaybolduğu, o sırada yan koltukta oturan teyze Özlem Yılmaz'ın küçük çocuğu koridorda bulup kucakladığı ancak bir anda harlayan alevlerin arasında kalıp can verdikleri belirtildi..

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkiinde, geçtiğimiz cuma günü Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı.


Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1'i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.

DÜĞÜN VE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Edinilen ilk bilgilere Bursa'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Ümitalan Mahallesinde ikamet eden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 18 yaşındaki Özlem Yılmaz'ın bundan bir hafta önce Huzefe Yavuz'un annesi, Saniye Yılmaz'ın (Özlem Yılmaz'ın ablası) üniversite yıllarından arkadaşı olan bir kişinin Balıkesir'deki düğününe gittikleri 4 gün tatil yaptıktan sonrada önceki gün Bursa'ya gelmek için otobüse bindikleri ortaya çıktı.

ANNE İMDAT ÇEKİCİYLE CAMI KIRDI

Acılı haber genç teyze ve yeğenin ikamet ettikleri mahalleyi de yasa boğdu. İddiaya göre, teyze ve yeğene mezar olan olay şu şekilde gerçekleşti. Kız kardeşi ve evladını yolculuk ettiği aynı otobüste kaybeden anne Saniye Yılmaz yangının çıkmasının ardından imdat çekici ile otobüsün camını kırdı.

BİR ANDA DUMANDA KAYBOLDU

5 yaşındaki oğlunu camdan dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak dışarıda çocuğu alacak kimse olmadığı için çaresiz kalan kadın evladını dışarıya bırakamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuK bir anda dumanın arasında kayboldu. Yan koltukta oturan üniversite hazırlık öğrencisi 18 yaşındaki teyze Özlem Yılmaz yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi.

ORTA KAPI AÇILDI ALEV YÜKSELDİ

Bir süre sonra Huzeyfeye ulaşan teyze Özlem Yılmaz yeğenini kucakladı. Tam bu sırada şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Parlayan alevlerin arasında kalan teyze ve yeğen yanarak can verdi.

BİRBİRLERİNE SARILMIŞLARDI

Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Cenazeler DNA ile tespitinin ardından yakınlarına verildi. Teyze ve yeğeni Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verildi.

Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var
Yolcu otobüsü alev aldı, 1'i çocuk 5 ölü var
Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi
Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bazı illeri uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bazı illeri uyardı
Son seçim anketi: Gezici anketi sonuçları
Son seçim anketi: Gezici anketi sonuçları
Balıkesir'de adliye binasında zehirlenme; 60 kişi hastanelik oldu
Balıkesir'de adliye binasında zehirlenme; 60 kişi hastanelik oldu
Karacabey'de deprem; Bursa 4.1 ile sallandı
Karacabey'de deprem; Bursa 4.1 ile sallandı
Çocuklarımız bu öğretmene emanet: Kıyameti bu meczup önlemiş
Çocuklarımız bu öğretmene emanet: Kıyameti bu meczup önlemiş
Anahtar Kelimeler:
Kamil KoçBalıkesirEdremitTrafik KazasıSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davutoğlu'ndan Salda Gölü Kaz ve Dağları çıkışı
Davutoğlu'ndan Salda Gölü Kaz ve Dağları çıkışı
Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor
Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcakları daha da artıyor
Anestezi uzmanı Ayşe Karaman'ı Michael Jackson ilacı öldürmüş
Anestezi uzmanı Ayşe Karaman'ı Michael Jackson ilacı öldürmüş
Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası
Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası
Görgüsüz maganda, çarptığı adamı kartvizitini bırakıp kaçtı
Görgüsüz maganda, çarptığı adamı kartvizitini bırakıp kaçtı
Çocuk bakıcısı olmak için geldiler, fuhuş batağına saplandılar
Çocuk bakıcısı olmak için geldiler, fuhuş batağına saplandılar
36 yıl sonra aynı yerde hortum dehşeti
36 yıl sonra aynı yerde hortum dehşeti
Saç iksiri reklamında sahtekarlık, kafa başka, beden başka
Saç iksiri reklamında sahtekarlık, kafa başka, beden başka

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort