Otobüs faciasında kahreden detay | Sarılarak can vermişler

Balıkesir Edremit yolunda meydana gelen otobüs faciasında ölenlerin kimlikleri belirlenirken 18 yaşındaki Özlem Yılmaz'ın yeğeni Huzeyfe Yavuz'a sarılarak can verdiği ortaya çıktı.. Kamil Koç şirketine ait aracın içinde kahve makinasının olduğu bölümde meydana gelen yangının bir anda otobüsü sardığını belirten görgü tanıklarının verdiği ilk bilginin ardından iki sürücü tutuklanmıştı.Üniversite hazırlıkta okuyan talihsiz genç kız göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Yürekleri yakan otobüs yangınında yaşanan dehşet anları yeni yeni ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişinin gözleri önünde alev alan yolcu otobüsü içinde can veren 5 kişinin kimlikleri belirlenirken, Özlem Yılmaz ile yeğeni 5 yaşındaki Huzeyfe'nin birbirine sarılarak son nefesini verdiği öğrenildi.

KÜÇÜK HUZEYFE ANNENİN ELİNDEN FIRLAMIŞ

Balıkesir'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın birbirine sarılarak yangında can verdikleri ortaya çıktı. Anne Saniye Yılmaz'ın imdat çekicini alarak otobüsün camını kırıp Huzeyfe'yi camdan dışarıya çıkarmak istediği sırada küçük çocuğun bir anda elini bırakıp dumanda kaybolduğu, o sırada yan koltukta oturan teyze Özlem Yılmaz'ın küçük çocuğu koridorda bulup kucakladığı ancak bir anda harlayan alevlerin arasında kalıp can verdikleri belirtildi..

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkiinde, geçtiğimiz cuma günü Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı.



Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1'i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.

DÜĞÜN VE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Edinilen ilk bilgilere Bursa'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Ümitalan Mahallesinde ikamet eden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 18 yaşındaki Özlem Yılmaz'ın bundan bir hafta önce Huzefe Yavuz'un annesi, Saniye Yılmaz'ın (Özlem Yılmaz'ın ablası) üniversite yıllarından arkadaşı olan bir kişinin Balıkesir'deki düğününe gittikleri 4 gün tatil yaptıktan sonrada önceki gün Bursa'ya gelmek için otobüse bindikleri ortaya çıktı.

ANNE İMDAT ÇEKİCİYLE CAMI KIRDI

Acılı haber genç teyze ve yeğenin ikamet ettikleri mahalleyi de yasa boğdu. İddiaya göre, teyze ve yeğene mezar olan olay şu şekilde gerçekleşti. Kız kardeşi ve evladını yolculuk ettiği aynı otobüste kaybeden anne Saniye Yılmaz yangının çıkmasının ardından imdat çekici ile otobüsün camını kırdı.

BİR ANDA DUMANDA KAYBOLDU

5 yaşındaki oğlunu camdan dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak dışarıda çocuğu alacak kimse olmadığı için çaresiz kalan kadın evladını dışarıya bırakamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuK bir anda dumanın arasında kayboldu. Yan koltukta oturan üniversite hazırlık öğrencisi 18 yaşındaki teyze Özlem Yılmaz yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi.

ORTA KAPI AÇILDI ALEV YÜKSELDİ

Bir süre sonra Huzeyfeye ulaşan teyze Özlem Yılmaz yeğenini kucakladı. Tam bu sırada şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Parlayan alevlerin arasında kalan teyze ve yeğen yanarak can verdi.

BİRBİRLERİNE SARILMIŞLARDI

Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Cenazeler DNA ile tespitinin ardından yakınlarına verildi. Teyze ve yeğeni Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verildi.