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Pilot çift, Basra Körfezi üstünde yan yana uçtu

İki farklı hava yolu şirketinde çalışan pilot Nurdan Yararcan ve Oğuzhan Yararcan çiftinin rotaları Basra Körfezi'nde denk geldi. Çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

28 Aralık 2021 Salı 18:10
Pilot çift, Basra Körfezi üstünde yan yana uçtu

Pilot çift, Basra Körfezi üstünde yan yana uçtu

Farklı şirketlerde pilot olarak görev yahan Yararcan çiftinin kullandığı uçaklar Basra Körfezi üstünde yan yana uçunca, sosyal medyadan duygusal yorumlar yağdıb


Farklı iki şirkette pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çifti, uçuşları sırasında rotaları Basra körfezinde denk geldi. Çift gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pegasus'ta kaptan pilot olan Oğuzcan Yararcan Bahreyn-İstanbul, Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan eşi Nurdan Yararcan ise Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferi için görevdeydi. 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı. İki uçak Basra Körfezi üzerinden aynı rotayı takip etmeye başladılar. Eşi ile aynı rotayı takip eden Nurdan Yararcan ise gökyüzünde yaşadıkları bu tesadüfü sosyal medya hesabından duyurdu.

'Uğraşsak denk gelmez'

THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan yaptığı paylaşımda, "Kütle çekim yasası bile Yararcan çifti karşısında şaşkın sayın seyirciler. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu. Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi."

Anahtar Kelimeler:
Pilot çift
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