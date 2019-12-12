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PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada

Bölücü terör örgütü üyelerine yönelik Ağrı'da düzenlenen operasyon sırasında öldürülen PKK'lının sesi kameraya yansıdı

12 Aralık 2019 Perşembe 20:38

PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada


PKK'lı teröristler operasyon sırasında ne yapacağını şaşırdı. Ağrı'da askerlerle teröristlerin çatışması sırasında öldürülen teröristin inleme sesi, diğer PKK'lıların 'kaç kaç' şeklindeki bağrışmaları görüntülendi. Çatışma sırasında 4 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.    

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı.

Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 12.12.2019 20:52
Anahtar Kelimeler:
AğrıOperasyonTerörPKKTutakAbdullah Ağar
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