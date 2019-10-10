PKK'nın roketli saldırılarında 6 şehit 70 yaralı var



Teröristlerin Akçakale ve Nusaybin'e yönelik havanlı ve roketli saldırıları sırasında biri bebek olmak üzere 6 kişi şehit düştü, 70 yaralı var





Şanlıurfa'ın Akçakale ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde roket ve havanlı saldırılarda 1'i bebek 6 sivil şehit oldu. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezlerine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri nedeniyle 70 kişi de yaralandı. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyarıları sürüyor.

Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet etmesi sonucu; 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçesinde Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş şehit oldu. .

Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri sonucu 46 kişi de yaralandı. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

MARDİN'DE 2 SİVİL ŞEHİT, 24 YARALI

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'e teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 24 kişinin de yaralandığı duyruldu.

SALDIRILARDA ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti.

Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.