Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Pozantı yangınına müdahale devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, son dönemde sıcaklıkların artması ve nemin düşük olması ile sıklıkla artan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:02

Bekir Karacabey, "Pozantı yangını kanyon içine hapsedildi"

9 Eylül'de Adana Pozantı Eskikonak mevkiinde saat 11: 25'te ilk ve ilk müdahalenin 11: 39'da yapıldığı orman yangını kontrol altına alındı. Belemedik Köyü’nün batısında Köselerik Boğazı mevkiinde kanyon içinde devam eden yangına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangına, 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildiğini kaydetti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafının kontrol altına alındığını belirten Karacabey, kanyona doğru ilerleyen yangına, yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalenin güçleştiğini, ancak kontrol etme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmediğinin altını çizen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 'in açıklamasında şu bilgiler yer aldı;

“09.09.2020 tarihinde saat 11:25 de Adana / Pozantı- Eskikonak mevkiinde` orman yangınına 11:39 ilk müdahale. Yangın şu anda Belemedik Köyünün sıhhati Köselerik Boğazı mevkiinde devam etmekte olup herhangi bir yerleşim yerine sirayet etme durumu yok. Yangına; 1 Uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildi.

İlk gece yangının ortaya çıkacağı geldiği köye doğru ilerlemesi durdurulmuş, can ve mal kaybının önüne geçildi. Daha sonra yangının etrafı çevrildi, havadan ve karadan birleştirilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan ile birlikte burada cephe oluşturularak, kontrol etme devam ediyor.

Burada gözle dumanlar, kanyon içinde münferit bodur ağaççıklar ve kayaların arasında birikmiş olan çalı, yaprak gibi malzemenin tutuşmasıyla gelmekte. Bu alana karadan ulaşım, arazi yapısının yüksek meyilli taşlık ve kayalık olması ve mevcut yolun bulunmaması sebebi ile mümkün olamamak ancak buna rağmen yangına ulaşılabilen kısımlarda karadan müdahale yapılıyor.

Müdahalenin karadan hayır yerine alanlara hava araçlarımız hava durumunun elverdiği müddetçe müdahale ediyor. Bu yangın tehlikesini tehlikeye sokmamakta ve orman varlığımızı tehdit etmemekte. Alanın devamında orman bulunmuyor, kayalıklar arasında münferit bodur ağaççıklar bulunuyor.

Yangının kanyon çalışma testi devam ediyor. Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yollanmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak.

Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor.”

Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kozan'da 280 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu
Kozan'da 280 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu
Yangın 200 hektar alanı kül etti | 800 ev boşaltıldı
Yangın 200 hektar alanı kül etti | 800 ev boşaltıldı
Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı
Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Ormanlar alev alev yanıyor | Bir günde 15 yangın birden çıktı
Ormanlar alev alev yanıyor | Bir günde 15 yangın birden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Orman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Mercan 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Merve Mercan 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm ameliyatlar durduruldu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm ameliyatlar durduruldu
Koronavirüs'ten can kayıpları 48'e düştü, Çorum'da 2 günde 21 vefat
Koronavirüs'ten can kayıpları 48'e düştü, Çorum'da 2 günde 21 vefat
İstanbul için koronavirüs alarmı | Sayılar hızla artıyor
İstanbul için koronavirüs alarmı | Sayılar hızla artıyor
Sahadaki kahramanlar altıyor | Görüp kaçanlar da oldu, boynumuza sarılanlar da
Sahadaki kahramanlar altıyor | Görüp kaçanlar da oldu, boynumuza sarılanlar da
Bugün hava nasıl olacak | Sıcak ve nem uyarısı geldi
Bugün hava nasıl olacak | Sıcak ve nem uyarısı geldi
İdlib komutanı Sezgin Paşa, kalbine yenik düştü
İdlib komutanı Sezgin Paşa, kalbine yenik düştü
Akhisar fay hattı için korkutan uyarı | 7'lik deprem üretebilir
Akhisar fay hattı için korkutan uyarı | 7'lik deprem üretebilir
Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı
Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı
Mütercimler İHL sözleri için özür diledi
Mütercimler İHL sözleri için özür diledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim