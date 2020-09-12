Pozantı yangınına müdahale devam ediyor

Bekir Karacabey, "Pozantı yangını kanyon içine hapsedildi"

9 Eylül'de Adana Pozantı Eskikonak mevkiinde saat 11: 25'te ilk ve ilk müdahalenin 11: 39'da yapıldığı orman yangını kontrol altına alındı. Belemedik Köyü’nün batısında Köselerik Boğazı mevkiinde kanyon içinde devam eden yangına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangına, 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildiğini kaydetti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafının kontrol altına alındığını belirten Karacabey, kanyona doğru ilerleyen yangına, yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalenin güçleştiğini, ancak kontrol etme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmediğinin altını çizen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 'in açıklamasında şu bilgiler yer aldı;

“09.09.2020 tarihinde saat 11:25 demevkiinde` orman yangınına 11:39 ilk müdahale. Yangın şu andamevkiinde devam etmekte olup herhangi bir yerleşim yerine sirayet etme durumu yok. Yangına; 1 Uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildi.

İlk gece yangının ortaya çıkacağı geldiği köye doğru ilerlemesi durdurulmuş, can ve mal kaybının önüne geçildi. Daha sonra yangının etrafı çevrildi, havadan ve karadan birleştirilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan ile birlikte burada cephe oluşturularak, kontrol etme devam ediyor.

Burada gözle dumanlar, kanyon içinde münferit bodur ağaççıklar ve kayaların arasında birikmiş olan çalı, yaprak gibi malzemenin tutuşmasıyla gelmekte. Bu alana karadan ulaşım, arazi yapısının yüksek meyilli taşlık ve kayalık olması ve mevcut yolun bulunmaması sebebi ile mümkün olamamak ancak buna rağmen yangına ulaşılabilen kısımlarda karadan müdahale yapılıyor.

Müdahalenin karadan hayır yerine alanlara hava araçlarımız hava durumunun elverdiği müddetçe müdahale ediyor. Bu yangın tehlikesini tehlikeye sokmamakta ve orman varlığımızı tehdit etmemekte. Alanın devamında orman bulunmuyor, kayalıklar arasında münferit bodur ağaççıklar bulunuyor.

Yangının kanyon çalışma testi devam ediyor. Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yollanmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak.

Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor.”