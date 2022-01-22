Sağlık çalışanlarına şiddet, hastaneyi boşalttı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kanser hastaları, onkoloji uzmanı doktor olmadığı için mağdur oldu. Onkoloji servisinin son doktoru da istifa etti. Ağır kanser hastaları tedavi için il dışına gitmek zorunda kalıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Sena Tufan imzasıyla bugün yayınlanan haberde, Karadeniz'de önemli bir sağlık sorununa dikkat çekildi.

Şiddete uğrayan, ağır çalışma koşullarına dayanamayan, hak ettiği değeri görmeyen doktorlar ya istifa edip özel hastanelere geçiyor ya da Türkiye’yi terk edip yurtdışına yerleşiyor. Hal böyle olunca hastanelerde doktor sıkıntısı yaşanıyor. Bunun son örneklerinden biri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi oldu. Uzun yıllardır kentte medikal onkoloji uzmanı olarak görev yapan son kişi olan Prof. Dr. Hüseyin Engin 2021 yılının nisan ayında istifa etti. O günden sonra yerine başka bir doktor da görevlendirilmedi. Böylece il genelinde kadrolu medikal onkoloji uzmanı kalmadı. Kanser hastalarının tedavileri sekteye uğradı.

İL DIŞINA GİDİYORLAR

Doktor yokluğunda kanser hastaları çevre illerdeki hastanelere gidiyor. Hastanenin internet sisteminden randevu almak istediğimizde onkoloji bölümü halen aktif görünüyor ancak bu yıl için ve önümüzdeki yıllar için randevu alınamıyor.

Telefon ile randevu almayı denediğimizde ise yetkililer, hastanede onkoloji doktoru olmadığı için bölümün kapatıldığını ve randevu verilmeyeceğini aktardı.

HASTALAR MAĞDUR OLDU

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde bir tane bile onkoloji uzmanı doktor olmadığını söyleyen Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, “Onkoloji uzmanı istifa etti. Çalışma koşullarından dolayı doktorlar burada kalmak istemiyor. Hastanede onkoloji uzmanı olmadığı için hastalar ildeki diğer hastanelere ya da yakın şehirlerdeki hastanelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu durum çözülmek isteniyorsa üniversite hastanelerinin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkede zaten yetişmiş onkoloji uzmanı sayısı az. Onlar da özel hastanede çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan hasta yakını İbrahim Akyürek, “Onkoloji doktorunu koronavirüs bölümüne verdiler. Hastalar tepki gösterince görev yerine geri geldi ancak sonra da kendisi istifa etti.

KEMOTERAPİ SIRASI VAR

Diğer hastanelerde kemoterapi sıraları var. Hastamızı İstanbul’a, özel bir hastaneye götürmek zorunda kaldık. Hadi bizim imkânımız var ama imkânı olmayan insanlar ne yapacak?” ifadelerini kullandı.