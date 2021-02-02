Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı

Sivas'ta deprem oldu | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı
Türkiye'de sabah saatlerinde Ege Denizi'nde başlayan deprem hareketliliği İç Anadolu Bölgesi'ne kaydı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ilan edildi.
Yer kürenin 5 Km derinliğinde oluşan deprem Kayseri ve Sivas il merkezinde de hissedildi.
Sarıoğlan, Gemerek, Akkışlar, Felahiye, Gömeç, Bağpınar, Fohumahmı, İkizce, Köseli'de hissedilen deprem yüzünden vatandaşlar geceyi evlerinin dışında geçirmeye başladı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.02.02 03:21:52 39.1340 36.0763 2.2 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.02 03:08:52 39.1067 36.0783 2.6 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.02 03:02:42 39.0970 36.0983 5.0 -.- 4.7 4.7 KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.02 02:50:30 38.9598 26.0695 4.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.02 02:14:53 38.9065 25.9835 29.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.02 02:14:31 38.9585 26.0480 6.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.02 02:09:04 39.1337 36.0982 5.7 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.02 02:07:22 37.2813 30.4582 94.5 -.- 2.1 -.- KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2021.02.02 01:52:33 38.0847 30.1460 13.2 -.- 2.1 -.- CAKICI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.02.02 01:47:37 39.8858 42.7485 14.6 -.- 1.3 -.- HASANPINARI-ELESKIRT (AGRI) İlksel 2021.02.02 01:44:41 37.8813 27.3560 13.1 -.- 1.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel 2021.02.02 01:38:45 38.9483 44.1383 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel 2021.02.02 01:38:23 40.1588 42.5925 5.0 -.- 1.4 -.- KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2021.02.02 01:26:48 38.9222 26.1237 19.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.02.02 01:26:21 38.9962 25.9738 21.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.02 01:18:01 35.8833 41.2267 80.1 -.- 4.2 4.2 SURIYE İlksel 2021.02.02 01:08:24 40.8015 31.5163 6.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2021.02.02 01:03:49 38.9737 26.0663 9.7 -.- 2.6 2.6 EGE DENIZI İlksel 2021.02.02 01:00:38 37.0855 27.7087 13.0 -.- 2.7 -.- GOKPINAR-BODRUM (MUGLA) İlksel