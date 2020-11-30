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Sokağa çıkma yasağına takıldı | Ben boş adam değilim

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı denetimlerinde polis ekipleri kurallara uymayan kişilere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde ilginç diyaloglar gözlerden kaçmadı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 02:11
Sokağa çıkma yasağına takıldı | Ben boş adam değilim

Sokağa çıkma yasağına takıldı | Ben boş adam değilim


Sokağa çıkma yasağında kendini 'Ekmek almaya çıkmıştım' diyerek savunan vatandaş 'Ben de boş adam değilim, bu cezayı yarın bozdururum' sözleri duyanları hayrete düşürdü,


Tüm Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlara gece boyunca ceza yağdı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini, "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, tehdit eden Arif A.'ya 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.'yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., 'Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum' diyerek, polis ekiplerini tehdit etti. Arif A., ceza kesilmesinin ardından evine gönderildi.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 30.11.2020 02:18
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Sokağa çıkma YasağıYasakBursa
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