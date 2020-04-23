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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

23 Nisan 2020 Perşembe 11:18
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı


31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ülke genelinde düzenlenen güvenlik uygulamasında 6 binden fazla kişiye cezai işlem uygulandı.


Türkiye'nin büyük bölümünde koronavirüsle mücadelede 4 gününü evde geçirirken kuralları hiçe sayanlar güvenlik güçleri tarafından yakalanarak hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu arada arama kaydı bulunan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi. Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri kontrol edildi.


İçişleri Bakanlığı 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alış veriş merkezleri ile vatandaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 detektör köpek katıldı.

Önceden tespit edilmiş 3.321 noktada gerçekleştirilen uygulama, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlendi.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakıldı.

399 ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türkiye Güve Huzur uygulaması denetimlerinde; 291.871 şahıs sorgulandı, 399 aranan şahıs tespit edildi. 25 şahıs gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 224.554 araç kontrol edildi.Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 ticari taksiye ve 2.982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.528 araç sahibine/ sürücüsüne idari para cezası verildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.
 

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