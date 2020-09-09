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Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı

Bingöl'de meydana gelen son depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:25
Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı

Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Dün Malatya Pütürge'de başlayan sarsıntı bu kez Bingöl Karlıova ilçesini vurdu. 

Karlıova'ya bağlı Kantarkaya köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. 

Aynı köyde saat 22.32'de saniyeler farkıyla iki farklı deprem meydana geldi.

İlk deprem yerin 4.9 KM derinliğinde oluşurken şiddeti 3.3 olarak ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ilk depremden 25 saniye sonra aynı yerde 4.8 KM derinliğinde meydana gelen depremin şiddetini ise 4.2 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.09 22:32:32  39.3302   41.0182        4.8      -.-  4.1  4.2   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      REVIZE01   (2020.09.09 22:32:33)
2020.09.09 22:23:07  39.3353   41.0130        4.9      -.-  3.3  3.3   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
2020.09.09 22:11:58  38.7000   42.0098        6.4      -.-  2.1  -.-   YUNOREN-KORKUT (MUS)                              İlksel
2020.09.09 20:28:47  38.9248   27.9228        0.0      -.-  1.8  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.09.09 19:31:35  40.6865   27.3937       10.9      -.-  2.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 19:23:16  40.5360   34.9478        3.6      -.-  2.8  -.-   CORUM (CORUM)                                     İlksel
2020.09.09 17:35:22  37.0832   28.4850        0.0      -.-  1.6  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2020.09.09 16:57:20  39.4597   39.1415        5.0      -.-  2.1  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel
2020.09.09 16:14:04  40.7052   27.3878        4.9      -.-  2.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 15:44:27  36.6577   28.0037       18.1      -.-  1.7  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2020.09.09 15:36:51  40.2838   28.9475       15.9      -.-  1.5  -.-   NILUFER-OSMANGAZI (BURSA)                         İlksel
2020.09.09 15:29:08  40.6745   27.4600        4.4      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 14:58:05  40.6875   27.2702        5.0      -.-  1.9  -.-   KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG)                         İlksel
2020.09.09 14:25:42  38.6248   39.0997        2.3      -.-  1.6  -.-   ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG)                            İlksel
2020.09.09 14:16:06  36.2135   33.6915        0.0      -.-  1.4  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2020.09.09 13:43:21  37.2437   28.1902        0.0      -.-  2.0  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                                İlksel
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Son Güncelleme: 09.09.2020 22:31
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerTekmanKarlıovaDeprem
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