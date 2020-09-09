Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Dün Malatya Pütürge'de başlayan sarsıntı bu kez Bingöl Karlıova ilçesini vurdu.
Karlıova'ya bağlı Kantarkaya köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Aynı köyde saat 22.32'de saniyeler farkıyla iki farklı deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ilk depremden 25 saniye sonra aynı yerde 4.8 KM derinliğinde meydana gelen depremin şiddetini ise 4.2 olarak duyurdu.
Ayrıntılar geliyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)
2020.09.09 22:23:07 39.3353 41.0130 4.9 -.- 3.3 3.3 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.09.09 22:11:58 38.7000 42.0098 6.4 -.- 2.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.09 20:28:47 38.9248 27.9228 0.0 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.09 19:31:35 40.6865 27.3937 10.9 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 19:23:16 40.5360 34.9478 3.6 -.- 2.8 -.- CORUM (CORUM) İlksel
2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.09.09 13:43:21 37.2437 28.1902 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel