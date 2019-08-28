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Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı

Son dakika deprem haberi, Muğla Marmaris ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı

Son dakika deprem haberi, Muğla Marmaris ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı

Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı


 


Ege Denizi'nde meydana gelen Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak açıklarken, AFAD aynı deprem için 4.6 uyarısında bulundu.




Ege Denizi merkez üssü olan depremin Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıklarında olduğu duyuruldu. AFAD'a göre deprem 4.6 büyüklüğünde, aynı depremin ölçüsünü Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak verdi. 

Marmaris'te son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremle ilgili paylaşımlar yapıyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.28 14:58:19  35.7833   27.5948       14.9      -.-  5.0  4.6   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.28 14:03:39  37.6415   29.8057       29.2      -.-  0.7  -.-   DEREKOY-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel
2019.08.28 13:40:16  37.8473   29.5968        2.9      -.-  1.9  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.28 13:24:09  37.8450   29.7132       18.3      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.28 13:09:39  37.8437   29.5845        7.9      -.-  2.6  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                        İlksel
2019.08.28 13:00:28  39.2577   29.2100        0.0      -.-  1.1  -.-   HISARCIK (KUTAHYA)                                İlksel
2019.08.28 11:56:49  37.0130   34.9873       12.7      -.-  1.4  -.-   MURATLI-TARSUS (MERSIN)                           İlksel
2019.08.28 11:30:27  37.8163   29.7353        1.1      -.-  2.2  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.28 09:46:17  38.7648   43.6847       17.1      -.-  2.3  -.-   SURUYOLU-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2019.08.28 08:40:24  36.8558   33.6028        9.3      -.-  2.1  -.-   BALLI-MUT (MERSIN)                                İlksel
2019.08.28 08:26:08  39.8968   42.1020        8.9      -.-  1.7  -.-   AKCATOPRAK-HORASAN (ERZURUM)                      İlksel
2019.08.28 07:06:36  39.9133   29.4670        5.5      -.-  2.0  -.-   HAMIDIYE-INEGOL (BURSA)                           İlksel
2019.08.28 06:29:24  36.2440   27.6668        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.28 04:40:56  36.9498   27.1635        8.4      -.-  3.1  3.1   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.08.28 03:18:22  40.1997   25.1430        6.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.28 03:06:34  35.7957   27.2610       13.7      -.-  3.7  3.7   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.28 02:35:38  37.9598   27.6247        9.2      -.-  1.2  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2019.08.28 02:27:14  37.8398   29.6692       17.4      -.-  0.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.28 02:19:57  38.6115   44.0522        7.4      -.-  1.5  -.-   SARIKOY-OZALP (VAN)                               İlksel
2019.08.28 01:28:53  37.8223   29.6675       12.6      -.-  1.1  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.28 00:07:58  41.4373   29.5483       14.7      -.-  1.9  -.-   SILE ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)                İlksel
2019.08.27 23:43:17  37.8307   29.6945       12.5      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.27 23:24:15  38.5588   43.8628        6.9      -.-  1.7  -.-   YUKARICAVDARLIK-OZALP (VAN)                       İlksel
2019.08.27 23:07:54  35.7203   28.0155       10.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.27 20:45:20  37.8123   29.7067       16.4      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.27 18:21:25  35.6747   27.8078        5.0      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.27 17:02:15  36.9215   27.3738        5.0      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.08.27 16:56:55  39.6747   32.6462        0.0      -.-  1.7  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                           İlksel
2019.08.27 16:39:35  35.7510   27.9747       10.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.27 16:20:40  38.0325   29.5823       17.4      -.-  1.8  -.-   KONAK-BAKLAN (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.27 15:47:18  37.8125   29.7182        7.8      -.-  2.1  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.27 13:56:29  37.8697   29.6198        4.9      -.-  1.6  2.0   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.27 13:34:12  40.4277   30.2455        4.6      -.-  1.9  -.-   AKDOGAN-GEYVE (SAKARYA)                           İlksel
2019.08.27 13:24:25  37.5853   29.9253       27.2      -.-  1.2  -.-   YARISLI-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel
2019.08.27 12:48:40  38.2873   28.7378        9.2      -.-  3.0  -.-   CIMENTEPE-SARIGOL (MANISA)                        İlksel
2019.08.27 12:23:02  37.6012   30.0183       20.8      -.-  1.4  -.-   ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR)                          İlksel
2019.08.27 12:10:05  37.8987   29.6048       21.0      -.-  1.3  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                      İlksel
2019.08.27 11:38:09  39.8585   41.8190        4.4      -.-  3.7  3.8   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
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