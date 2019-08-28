Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı









Ege Denizi'nde meydana gelen Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak açıklarken, AFAD aynı deprem için 4.6 uyarısında bulundu.









Ege Denizi merkez üssü olan depremin Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıklarında olduğu duyuruldu. AFAD'a göre deprem 4.6 büyüklüğünde, aynı depremin ölçüsünü Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak verdi.



Marmaris'te son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremle ilgili paylaşımlar yapıyor.