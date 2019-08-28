Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı
Ege Denizi'nde meydana gelen Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak açıklarken, AFAD aynı deprem için 4.6 uyarısında bulundu.
Ege Denizi merkez üssü olan depremin Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıklarında olduğu duyuruldu. AFAD'a göre deprem 4.6 büyüklüğünde, aynı depremin ölçüsünü Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak verdi.
Marmaris'te son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremle ilgili paylaşımlar yapıyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.28 14:58:19 35.7833 27.5948 14.9 -.- 5.0 4.6 AKDENIZ İlksel 2019.08.28 14:03:39 37.6415 29.8057 29.2 -.- 0.7 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.08.28 13:40:16 37.8473 29.5968 2.9 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 13:24:09 37.8450 29.7132 18.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 13:09:39 37.8437 29.5845 7.9 -.- 2.6 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 13:00:28 39.2577 29.2100 0.0 -.- 1.1 -.- HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2019.08.28 11:56:49 37.0130 34.9873 12.7 -.- 1.4 -.- MURATLI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.08.28 11:30:27 37.8163 29.7353 1.1 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 09:46:17 38.7648 43.6847 17.1 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel 2019.08.28 08:40:24 36.8558 33.6028 9.3 -.- 2.1 -.- BALLI-MUT (MERSIN) İlksel 2019.08.28 08:26:08 39.8968 42.1020 8.9 -.- 1.7 -.- AKCATOPRAK-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2019.08.28 07:06:36 39.9133 29.4670 5.5 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-INEGOL (BURSA) İlksel 2019.08.28 06:29:24 36.2440 27.6668 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.28 04:40:56 36.9498 27.1635 8.4 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.08.28 03:18:22 40.1997 25.1430 6.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.08.28 03:06:34 35.7957 27.2610 13.7 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel 2019.08.28 02:35:38 37.9598 27.6247 9.2 -.- 1.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.08.28 02:27:14 37.8398 29.6692 17.4 -.- 0.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 02:19:57 38.6115 44.0522 7.4 -.- 1.5 -.- SARIKOY-OZALP (VAN) İlksel 2019.08.28 01:28:53 37.8223 29.6675 12.6 -.- 1.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.28 00:07:58 41.4373 29.5483 14.7 -.- 1.9 -.- SILE ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) İlksel 2019.08.27 23:43:17 37.8307 29.6945 12.5 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 23:24:15 38.5588 43.8628 6.9 -.- 1.7 -.- YUKARICAVDARLIK-OZALP (VAN) İlksel 2019.08.27 23:07:54 35.7203 28.0155 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.27 20:45:20 37.8123 29.7067 16.4 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 18:21:25 35.6747 27.8078 5.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.08.27 17:02:15 36.9215 27.3738 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.08.27 16:56:55 39.6747 32.6462 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.08.27 16:39:35 35.7510 27.9747 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.27 16:20:40 38.0325 29.5823 17.4 -.- 1.8 -.- KONAK-BAKLAN (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 15:47:18 37.8125 29.7182 7.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 13:56:29 37.8697 29.6198 4.9 -.- 1.6 2.0 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 13:34:12 40.4277 30.2455 4.6 -.- 1.9 -.- AKDOGAN-GEYVE (SAKARYA) İlksel 2019.08.27 13:24:25 37.5853 29.9253 27.2 -.- 1.2 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.08.27 12:48:40 38.2873 28.7378 9.2 -.- 3.0 -.- CIMENTEPE-SARIGOL (MANISA) İlksel 2019.08.27 12:23:02 37.6012 30.0183 20.8 -.- 1.4 -.- ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR) İlksel 2019.08.27 12:10:05 37.8987 29.6048 21.0 -.- 1.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 11:38:09 39.8585 41.8190 4.4 -.- 3.7 3.8 MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel