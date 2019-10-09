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Suriye'de son durum | TSK kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunda ikinci aşama gece saat 22.15'te başladı. Kara unsurları Tel Abyad'a girdi. 

Suriye'de son durum | TSK kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunda ikinci aşama gece saat 22.15'te başladı. Kara unsurları Tel Abyad'a girdi. 

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:41
Suriye'de son durum | TSK kara harekatı başladı

Suriye'de son durum | TSK kara harekatı başladı

TSK Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri gece üç ayrı koldan başladı. Suriye Milli Ordusu ve TSK unsurlarının 7 ayrı bölgeye girmesi bekleniyor. Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 itibariyle başladı. Türk jetleri ve obüsler, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG/PYD hedeflerini vurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" diyerek harekatın başladığını duyurdu. Bu arada Kamışlı'da da terör örgütü yandaşları arasında çıkan çatışma devam ediyor. Çatışmalar sırasında bir Ermeni hristiyan din adamının öldüğü haberleri geliyor.


İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü. 

ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" şeklinde açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı saat 16:00 itibariyle başladı. Öte yandan akşam saatlerinde saat 22:20'de kara harekatı başladı! Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğrusuna giriş yaptı! Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı." ifadelerine yer verdi.

KARA HAREKATI BAŞLADI

Barış Pınarı Harekatı'nda saat 22:20 sularında kara harekatı da başladı! Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğrusuna giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" ifadelerine yer verdi.

TEL ABYAD VE RESULAYN VURULUYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

CEYLANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA'LARDAN KAÇMAK İÇİN BUNU YAPTI

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.

AKÇAKALE'DE OKULLAR TATİL

Akçakale'de, belediye anonsuyla okulların tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan Akçakale Belediyesi'nden anons yapılarak, vatandaşların toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları isteniyor. Ayrıca bölgeden Mehter Marşı'nın çalındığı duyuluyor.

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Son Güncelleme: 09.10.2019 23:06
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıTSKTürk OrdusuSuriye Milli OrdusuTel Abyad
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