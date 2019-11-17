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Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 

Süt sağma makinası ile kurdukları raka imalathanesinde yarım tona yakın alkolle yakalanan iki zanlı gözaltına alındı.

Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 

Süt sağma makinası ile kurdukları raka imalathanesinde yarım tona yakın alkolle yakalanan iki zanlı gözaltına alındı.

17 Kasım 2019 Pazar 11:45
Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 


Süt sağma makinasıyla rakı imalathanesi kurmuşlar 



Adana polisi, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.

Kaçak rakı üreticileri gözünü hayvancılık sektöründe yoğun olarak kullanılan cihazlara dikti. Süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak rakı imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis, adrese yaptığı baskında süt sağma makinesiyle damıtma işlemi yapılarak kaçak rakı imal edildiğini belirledi.

İş yerinde yapılan aramada 418 litre damıtılmış içime hazır kaçak rakı, 25 litre etil alkol, 1 elektronik dengeleyici volt amper cihazı, 1 rakı imalat makinesi, 22 kilogram anason tohumu, 52 viski şişesi kapüşonu, 25 çeşitli marka ve ebatlarda boş rakı şişesi, 5 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili A.Ç. ve R.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken, kaçak rakılar imha edildi.
 

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