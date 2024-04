Teleferik faciası | En ucuzu diyerek tanıtım yapmışlar



Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı ve AK Partili Menderes Türel'in belediye başkanlığı sırasında açılışı yapılan ve 185 vatandaşa kabus dolu gece yaşatan teleferik sistemiyle ilgili yeni detaylar tartışma konusu oluyor.

Antalya'da yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 2017 yılında açılan teleferiğin 'Türkiye'nin en ucuz teleferiği' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı. Öte yandan açılış töreninde 'tanıdık' bir isim de vardı.

Şeker Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Kurtarma çalışmaları sürerken; Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu-Tünektepe hattında hayata geçen teleferik projesi "Türkiye'nin en ucuz teleferiği" olarak tanıtılmıştı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı resmi açılış töreninden önce dönemin AKP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferik projesiyle ilgili şunları söylemiş:

“Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti.”



"BU HİZMETE DE HAVA YOLLARI YAPTI DERLER AMA BİZ YAPTIK"

Türel, “Köprülü kavşak yaptığım zaman ‘Karayolları yaptı’ diyenler bu hizmete de hava yolları yaptı diye bir yaklaşım ile karşı karşıya kalabilirim. Önemli olan bu hizmetlerin bizim dönemimizde gerçekleşmesidir" diye konuşmuş.



MUHİTTİN BÖCEK: BiZDEN ÖNCE FAALİYETE GEÇİRİLEN BİR TELEFERİK

Antalya’da teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kurtarma çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TELE1'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Dün 17.28’de meydana geldi bu talihsiz kaza. Bizim Antalya Büyükşehir Belediyemizin bir şirketinin işlettiği, 2017 yılında bizden önce faaliyete geçirilen bir teleferik. Kaza sonucu 7 vatandaşımız yaralandı, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tahliye sırasında 3 yaralımız daha oldu. 10 vatandaşımız hastanede.



Burası her yıl bakımdan geçer 2017 yılından beri. Bu bakımı yapan firma da Antalya, Pamukkale, Bursa Uludağ gibi yerlerde de tecrübeli bir firma. Biz 17.28’de bu olay olduğu an buraya geldik. Kriz masasından izliyoruz. İtfaiyemiz burada. Genel başkanımız aradı, genel başkan yardımcılarımızın ikisi burada, grup başkanvekilimiz, belediye başkanlarımız burada. Toparlayacağız. Neden kaynaklandığına dair araştırmalar yapacağız. Bütün amacımız vatandaşlarımızı bir an evvel kurtarmaktadır."