Teleferikte kabus dolu gece | Sabaha kadar havada beklediler





Bayram tatilinin son günü Antalya'da teleferik hattında meydana gelen kaza bir kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olurken, bölgeden çelişkili haberler alınıyor. Yaralıların ayakta tedavi edildiği açıklanırken, gece yarısı bazı kanallar yaralı sayısının 10'nun üzerinde olduğu durumlarının ise ciddiyetini koruduğunu iddia etti.



AKUT 46 GÖNÜLLÜSÜ İLE SAHADA

Bu arada Antalya Teleferik kazasında operasyonlara AKUT ekipleri de destek veriyor

Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluş olan AKUT Arama Kurtarma Derneği, Antalya Konyaaltı’nda Sarısu-Tünektepe teleferik kazasında 5 ekibi ve 46 gönüllüsü ile bölgede kurtarma çalışmalarına destek veriyor. AKUT ekipleri AFAD koordinasyonunda ip teknikleri ile kabinlerden tahliye çalışmalarını yürütüyor.

Dün akşam saatlerinde, Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu, hareket halindeki kabinlerden bir tanesi kayalık bölgeye düştü. Kaza sırasında şu ana kadar teleferikte bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. 24 kabinde mahsur kalan 184 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AKUT Acil Durum Yönetimi kurularak, AKUT Antalya, AKUT Alanya, AKUT Kaş-Kalkan ve AKUT Fethiye ekiplerinden toplam 29 gönüllüsü ile hızlıca operasyona çıktı. AKUT İzmir, AKUT Manisa, AKUT Mersin, AKUT Marmaris, AKUT Bodrum ve AKUT Kuşadası ekipleri ihtiyaç halinde destek vermek üzere hazır beklerken, AKUT Denizli ekibinden 4 gönüllümüz daha operasyona dahil oldu.

AKUT ekipleri ip teknikleri ile bir kabinden tahliye çalışmalarına başladı, tüm etkenler değerlendirilerek kurtarma çalışmaları planlanıyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği, 5 ekibi ve 46 gönüllüsü ile bölgede kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.

Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi.



TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLEYENLER VAR

Nasima Seyitaslan, kabinde 5’i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.

YERLİKAYA'DAN YENİ PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya’da teleferikte mahsur kalan yurttaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.



AFAD DA SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Hava kararmasına rağmen ara verilmeden yapılan çalışmalarda 87 kişinin kurtarıldığı belirtilerek, “Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kalması üzerine mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir” denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA 543 PERSONEL KATILDI

AFAD’ın açıklamasında gece boyunca sürdürülen çalışmalarda toplam 543 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."