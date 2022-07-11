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Topkapı Sarayı'nda asırlık çinileri matkapla oydular

Ayasofya başta olmak üzere çok sayıda tarihi eserde meydana gelen restorasyon facialarına bir yenisi daha eklendi. Topkapı Sarayı'nda 5 asırlık nadir İznik Çinileri matkapla delinerek tahrip edildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:31
Topkapı Sarayı'nda asırlık çinileri matkapla oydular

Topkapı Sarayı'nda asırlık çinileri matkapla oydular

Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı. Saray'daki çiniler oldukça kıymetli ve 16. yüzyıldan beri korunan değerler.

Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda. Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığı görüldü.

Son dönemlerde müze, cami ve saraylardaki tahribatlar tartışma konusu haline gelmişti. Ayasofya'nın 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. 

MİLLİ SARAYLAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Saraylar Başkanlığı, olayın gündem olması ve konuya dair haberler üzerine açıklama yaptı. "Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Harem Dairesi III. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950’li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." 

Anahtar Kelimeler:
AyasofyaTopkapı SarayıIznik çinisi
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