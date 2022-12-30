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TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı

Son iki yıldır ölüm oranlarını açıklamayan TUİK, seçim öncesi en az 1 milyon kaçak veya arap kökenli göçmeni vatandaş yaptığı iddia ediliyor.

30 Aralık 2022 Cuma 20:53
TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı

TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı

Seçime az bir zaman kala CHP'li Mustafa Adıgüzel'in açıklamasına göre, TÜİK son 2 yıldır ülke nüfusunu açıklarken ölüm sayısını gizliyor bu şekilde göçmen sayısı da ortaya çıkmıyor. Adıgüzel, “Göç sayısı ölümleri gizliyor, ölüm sayısı da göç sayısını gizliyor. Buradan anlaşılıyor ki 2021 yılında 450 binden az olmamak üzere nüfusumuza yeni nüfus dışarıdan eklenmiştir. Son 2 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfusuna en az 900 bin ama büyük olasılıkla da 1 milyonun üzerinde nüfus eklendiği aşikardır. Bu en az 900 bin nüfusun ne kadarı oy kullanacak” dedi.

Türkiye 2023 yılında, tarihinin en önemli seçimine gidiyor. Seçime aylar kala gündemin en yoğun maddeleriyse adaylık tartışmaları yer aldı.

Kamuoyunda anketlerindeyse 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının oylarındaki erime gözler önüne seriliyor.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de, seçime az bir zaman kala iktidarın TÜİK üzerinden yeni bir seçim oyunu oynayabileceğine dikkat çekti.

Adıgüzel, TÜİK’in son 2 yıldır ülke nüfusunu açıklarken ölüm sayısını gizlediğini, bu şekilde göçmen sayısının ortaya çıkmadığını belirterek, “Göç sayısı ölümleri gizliyor, ölüm sayısı da göç sayısını gizliyor. Buradan anlaşılıyor ki 2021 yılında 450 binden az olmamak üzere nüfusumuza yeni nüfus dışarıdan eklenmiştir. Son 2 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfusuna en az 900 bin ama büyük olasılıkla da 1 milyonun üzerinde nüfus eklendiği aşikardır. Bu en az 900 bin nüfusun ne kadarı oy kullanacak” dedi.

Adıgüzel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına kadar Türkiye’nin adrese dayalı nüfusunu, ölüm, doğum ve göç sayılarını düzenli olarak açıkladığını; ancak son 2 yıldır ölüm sayısını gizlediğini söyledi.

Adıgüzel, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2021 YILINDA ÖLEN SAYISI YOK”

TÜİK, 2020 yılına gelene kadar Türkiye’nin adrese dayalı nüfusunu, ölüm sayılarını, doğum ve göç sayılarını düzenli olarak açıklıyordu. Örnek veriyorum, 2012 yılında nüfusumuz, yeni doğan sayılarından ölüm sayılarını çıkarıp bir önceki yılın nüfusuna eklediğimizde yaklaşık 75 milyon 630 bin idi. Açıklanan nüfusta 75 milyon 628 bin tamamen aynı. 2014 yılına geldiğimizde bir önceki senenin nüfusunun üzerine yeni doğanları ekleyip ölenleri çıkardığımızda 77 milyon 600 bin, açıklanan da yine yaklaşık 77 milyon 600 bin.

2020 yılında ölüm sayıları açıklanmadığı için rakamlara bakıyoruz; 2020 yılının nüfusu 83 milyon 614 bin. 2021 yılında doğanların sayısı yaklaşık 1 milyon 80 bin. Üstüne koyduğumuzda 84 milyon 700 bin yapıyor. Açıklanan rakam da aynı ama burada deminkinden bir farklılık var burada ölen sayısı yok. Sanki Türkiye'de kimse ölmemiş gibi 2020 yılının nüfusunun üzerine doğanları eklediğimizde 2021 yılının nüfusu çıkıyor. Bu, TÜİK'in resmi rakamları.

“EN AZ 900 BİN NÜFUSUN NE KADARI OY KULLANACAK”

Peki ölenler nerede? Biliyoruz ki pandemiye kadar Türkiye'de her yıl 450 bin civarında ölüm var. Pandemide daha fazla olduğunu göz ardı edelim. 450 bin vefatın gelen göçle yani dışarıdan gelip nüfusumuza eklenenlerle giderildiğini görüyoruz. Yani Türkiye’nin ölüm sayıları Türkiye'ye dahil olan göç sayıları ile gideriliyor. Göç sayısı ölümleri gizliyor, ölüm sayısı da göç sayısını gizliyor. Buradan anlaşılıyor ki 2021 yılında 450 binden az olmamak üzere nüfusumuza yeni nüfus dışarıdan eklenmiştir. 2020 senesi için de aynı durum söz konusudur. Son 2 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfusuna en az 900 bin ama büyük olasılıkla da 1 milyonun üzerinde nüfus eklendiği aşikardır. Sorulması gereken soru şudur: Bu en az 900 bin nüfusun ne kadarı oy kullanacak? İşte cıdık burada...

Bu nedenle acilen şu soruların cevabını istiyoruz: Geçen yıl ve önceki yıl vefat sayımız kaçtır kardeşim? Türkiye'nin bunu bilmeye ihtiyacı var. Ayrıca ne kadar dışarıdan nüfus eklendi ve ne kadarı vatandaş yapıldı? Bu haliyle göç sayısı ve ölüm sayısı birbirini saklıyor. Hükümetin oyunu da bu.

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TÜİKölüm OranlarıTuik ölüm Oranları
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