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Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi

Tokat'ın Turhal ilçesinde uzun süredir çek senet işleri işleri ve tefecilik yapan Muş kökenli bir ailenin neden olduğu olaylar sosyal medya üzerinden tahrik edilerek Türk - Kürt kavgasına dönüştürülmek istendi.

Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi

Tokat'ın Turhal ilçesinde uzun süredir çek senet işleri işleri ve tefecilik yapan Muş kökenli bir ailenin neden olduğu olaylar sosyal medya üzerinden tahrik edilerek Türk - Kürt kavgasına dönüştürülmek istendi.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:12
Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi

Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi


Tokat'ın Turhal ilçesinde sosyal medya üzerinden çirkin tezgah. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olayları bastırmak için polis ilçeye giriş çıkışları kapattı. Olayların yatıştırılması için polis özel hareket ekipleri kent merkezinde yoğun önlemler aldı. 

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Sosyal medya üzerinden Tokat'ın Turhal ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda silahlar da kullanıldı. Muş kökenli kalabalık bir ailenin uzun süredir ilçede yarattığı gerginlik bugün akşam saatlerinde meydana gelen kavga ile Turhal Hamamönü Mahallesi'ni adeta savaş alanına çevirdi. 
İlçede çek senet işleri yaptığı tefecilik yoluyla borç para verdiği öne sürülen aile üyeleri ile çıkan tartışma kavgaya ardırdan da silahların kullanıldığı çatışmaya döndü. Vatandaşlar çok sayıda kirli işe karışan, ilçe genelinde yankesicilik olaylarında bile aynı aileden isimlerin olduğunu öne sürüyor. 
Söz konusu ailenin kendi içlerinde meydana gelen kavganın Türk - Kürt çatışmasına dönüştürülmek istendiğini belirten vatandaşlar saldırıların da aynı aile üyelerinin bir birlerine yönelik olduğunu ifade ettiler.

Olay sosyal medya üzerinden tahrik eden sinsi çevreler Turhal'da Türk - Kürt çatışması çıktığı yolunda asılsız haberler üreterek halkı galeyana getirmek istedi.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARA SALDIRI


Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.

OLAYLARI SOSYAL MEDYA BAŞKA YÖNE ÇEKTİ

Turhal'da yaşanan olayları tanıklara dayanarak gündeme getiren Medyanotu.com Türk-Kürt çatışmasını pompalamaya çalışanların olduğunu duyurdu. 
Tokat Turhal’daki olay kısa sürede sosyal medyada yayıldığını, bazı kullanıcıların olayları bir Türk-Kürt çatışması olduğuna iddia ettiğine dikkat çeken site: 

"Turhal’daki olay Kürt ailelerin linç edilmesi değil. Aksine Muşlu kalabalık bir ailenin Turhal’da uzun zamandan beri derin bir rahatsızlık yarattığı, ailenin çek senet işleriyle, tefecilikle uğraştığı konuşuluyor" bilgisini aktardı.

Son Güncelleme: 19.08.2019 00:46
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Türk Kürt KavgasıMuşlu AileTokatSon Dakika TurhalTurhal
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