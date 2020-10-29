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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelesinin ardından ilan edilen Cumhuriyet bugün 97 yaşında, Türk Milleti'ne kutlu olsun...

29 Ekim 2020 Perşembe 07:20
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!


Türk ulusunun, padişahın kulluğundan, tebası olmaktan, bir hanedanın tebası olmaktan kurtularak 'Millet' olduğu tarihi günün üstünden 97 yıl geçti. Cinsiyet, ırk, renk, dil, sınıf ayrımının ortadan kaldırıldığı, kanun önünde tüm yurttaşların eşit haklara sahip olduuğu 29 Cumhuriyet Bayramı, pandemi gerekçesiyle bu yıl meydanlarda kutlanamıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız geldi çattı! Cumhuriyetimizin 97. yaş günü kutlu olsun... Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdumuzun dört bir yanında 81 ilde milyonlarca vatandaşımız bu özel günün coşkusunu birbirleriyle paylaşıyor. İşte bu güzel gün için birbirinden yeni ve özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Ulu Önder Atatürk'ün sözleri...
 Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

* Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 

* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.  

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun… 

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…


Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet
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