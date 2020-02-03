Türkiye İdlib şehitlerini bekliyor | Şehit sayısı 8'e yükseldi



Türkiye İdlib şehitlerini bekliyor, 6 şehit yarın toprağa verilecek, şehit sayısı 8'e yükseldi





Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde rejime bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 5'i asker 1 sivil vatandaşın acı haberiyle sarsıldı. Şehit sayısı akşam saatlerinde 8 olarak duyruldu. 3 şehidin ismi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının yapıldığı noktalara yönelik anında misillemede bulunulduğunu 76 Suriye askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Kahreden haber, sabah erken saatlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile geldi. Kalleş saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Kurt (26), Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in (22) acı haberi Gaziantep, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın Afyon'un Sandıklı ilçesindeki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'da oturan ailesin TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34),acı haberi de Hatay Reyhanlı'daki acılı ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler



İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve Uzman Çavuş Uğur Kurt´un, şehadet haberleri Gaziantep'teki ailelerine iletildi.

Uzman Çavuş Uğur Kurt



Şehit Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in acı haberi Gaziler Mahallesi'nde oturan, eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo'ya askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberin ardından gözyaşı döken Canan Abo'yu askeri yetkililer ile akrabaları teselli etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberi alanlar da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.



Evli ve 2 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt´un acı haberi de askeri yetkililerce Mimarsinan Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evi ile sokağına Türk bayrakları asılırken, Kurt ailesine yakınları da taziye dileklerini iletmeye başladı.

Şehitlerin cenazeleri, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ile 1 sivil personelin şehit olduğunu açıkladı. Acı haber ise şehitlerin memleketleri olan Gaziantep, Osmaniye, Afyonkarahisar, Aksaray ve Hatay'a ulaştı.

GAZİANTEP'TE 2 ŞEHİT VAR



Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT EVİNİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'A DA ŞEHİT HABERİ ULAŞTI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile askeri yetkililer, Gökhan Orhan'ın (26) Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki evine giderek anne Fatma Orhan'a oğlunun şehadet haberini verdi. Acı haberi alan Fatma Orhan, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra apartmana itfaiye ekiplerince, Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen şehidin arkadaş, dost ve akrabaları, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Öte yandan, Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan şehidin babası Ali Orhan ve Antalya'da çalışan ağabeyi Abdullah Orhan'ın ilçeye gelmek için yola çıktığı bildirildi.

AKSARAYDA'DA DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, Piyade Uzman Onbaşı Yıldız'ın (25) babası Ata Yıldız'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylül ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ DE ŞEHİT OLDU

Esad rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34), acı haberi de Hatay Reyhanlı'daki ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

