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Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi

Akıllara durgunluk veren olay Konya Karahöyük'te meydana geldi, Suriye uyruklu kadın, 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek katletti, koranavirüsten öldü diyerek cinayetten sıyrılmaya kalkıştı 

28 Mart 2020 Cumartesi 17:20
Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi


Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi

Suriye uyruklu bir kadın Konya’da ölen üvey oğlu için ambulans çağıran ve koronavirüsten öldüğünü söyleyen kadının küçük çocuğu hortumla döve döve öldürdüğü ortaya çıktı.

Korkunç olay Konya’nın merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Raaşa O. isimli kadın yakınlarını arayarak kağıt toplayıcılığı yapan 7 yaşındaki üvey oğlu Azzam el-Abdullah’ın önce ateşlendiğini ardından bayıldığını söyledi. Kısa sürede eve gelen çocuğun amcası durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk olarak olay yerine özel kıyafetli sağlık ekipleri geldi. Sağlı ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun öldüğü ve vücudunun özellikle kafa ve sırt bölümünde darpa bağlı morlukların olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine üvey anne Raaşa O, Azzam El-Abdullah'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü iddia etti. Polis tarafından gözaltına alınan kadın emniyette verdiği ifadesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu hortumla dövdüğünü, bayıldıktan sonra yüzüne su döktüğünü ancak ayılmadığını görünce öldüğünü anlayarak böyle bir yalana başvurduğunu söylediği öğrenildi.

Talihsiz çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeninin vücudun büyük bir bölümüne aldığı ağır darbelere bağlı kalpte yoğun kanama olduğu belirlendi. Azzam'ın babasının ise daha önce sınır dışı edildiği rapor edildi.

Cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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HaberHaberlerSon Dakika HaberKonyaKoronavirüsSuriyeli
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