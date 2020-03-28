Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi
Suriye uyruklu bir kadın Konya’da ölen üvey oğlu için ambulans çağıran ve koronavirüsten öldüğünü söyleyen kadının küçük çocuğu hortumla döve döve öldürdüğü ortaya çıktı.
Korkunç olay Konya’nın merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Raaşa O. isimli kadın yakınlarını arayarak kağıt toplayıcılığı yapan 7 yaşındaki üvey oğlu Azzam el-Abdullah’ın önce ateşlendiğini ardından bayıldığını söyledi. Kısa sürede eve gelen çocuğun amcası durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk olarak olay yerine özel kıyafetli sağlık ekipleri geldi. Sağlı ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun öldüğü ve vücudunun özellikle kafa ve sırt bölümünde darpa bağlı morlukların olduğunu tespit etti.
Talihsiz çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeninin vücudun büyük bir bölümüne aldığı ağır darbelere bağlı kalpte yoğun kanama olduğu belirlendi. Azzam'ın babasının ise daha önce sınır dışı edildiği rapor edildi.
Cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.