Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum
Yoksulluğun pençesinde hayatta kalma savaşı veren vatandaşlar, kendilerine uzatılan mikrofonlarda içini dökerken, siyasilere de tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.
NE OLMUŞTU?
Erdoğan geçen hafta grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”