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Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma

Koronavirüs denetimleri sırasında bir vatandaşa 'İndir şu arka ayaklarını' diyerek hakaret eden kaymakam hakkında bakanlık soruşturma açtı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:10
Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma

Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma


Son günlerde yerel yöneticilerle vatandaşlar arasında koronavirüs denetimi kapsamında yaşanan tatsız olaylara Çerkezköy'de bir yenisi daha eklendi. Ancak İçişleri Bakanlığı bu kez söz konusu olayın sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçerek, ilgili kaymakam hakkında soruşturma açtı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz konusu kaymakamla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bu kapsamda Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI"

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede koronavirüs denetimi yaparken, dışarıdan gördüğü işletmenin içerisine gererek Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş, bu esnada masada oturan vatandaşla girdiği diyalogda "İndir şu arka ayağını" ifadesini kullanmıştı... Kaymakam Abban daha sonra görevlilere işyerinin kapatılması talimatını vermişti.

Son Güncelleme: 27.03.2021 22:44
Anahtar Kelimeler:
VatandaşHakaretKoronavirüsKaymakam
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