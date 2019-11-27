

Yolcu trenleri en çok bu illerde taşlanıyor

Demiryolu ile taşımacılıkta Türkiye son on yılda yaptığı yenilikler, ulaşımı daha konforlu hale getirirken, trenler magandaların taşlı saldırılarının hedefi haline geldi.

TCDD, trenlere yönelik can ve mal güvenliğini tehdit eden taşlama olaylarına çare arıyor. 2019 yılında 327 tren taşlandı. Taşlama olayları nedeniyle vagon camları patladı. Makinistinden yolcusuna birçok kişi yaralandı; binlerce liralık hasar oluştu. Peki, taşlama olayları hangi illerde gündeme geliyor? Diyarbakır, Van, Adana-Mersin ve İzmir-Manisa ile İzmir-Denizli arası, Malatya, Kütahya, Kırıkkale, Erzincan ve Erzurum’da trenler taşlandı. TCDD, bu büyük tehdide karşı “farkındalık” yaratmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda, taşlama olaylarının gündeme getirebileceği sorunlar işaret edilecek.



Türkiye, demiryollarına son dönemde büyük yatırım yaptı. Ankara merkezli İstanbul, Eskişehir, Konya ve Sivas’a ulaşan yüksek hızlı tren hatları döşendi. Bu illere düzenli seferler gerçekleştiriliyor. Ankara-Sivas arasında da bir süre sonra hızlı tren seferlerinin başlatılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra “konvansiyonel” olarak adlandırılan daha düşük hızlı “geleneksel” tren seferleri de yapılıyor. Her gün Türkiye’nin bir ilinden diğer iline ticari seferler düzenleniyor. İller ve eller, demiryollarıyla birbirine bağlanıyor.



YOLCU TRENLER İÇİN BÜYÜK TEHDİT

TCDD; trenleri tehdit eden, güvenli taşımacılığa gölge düşüren, dış odaklı kontrolü zor bir soruna çözüm arıyor. Peki, bu sorun ne? Trenlere yönelik taşlama olayları…

TCDD verilerine göre 2019 yılında (ilk 10 ayda) 327 tren değişik yer ve zamanda taşlandı. Taşlama olayları nedeniyle yolcu ya da makinist vagon camları patladı. Makinistinden yolcusuna bazı kişiler yaralandı; trenlerde binlerce liralık hasar oluştu.

TAŞLAMA OLAYLARI HANGİ İLLLERDE

Taşlama olayları hangi bölge ya da illerde yoğunlaştı? TCDD verilerine göre Diyarbakır, Van, Adana-Mersin ve İzmir-Manisa ile İzmir-Denizli arası, Malatya, Kütahya, Kırıkkale, Erzincan ve Erzurum’da trenler taşlandı. Bazı illerde onlarca taşlama olayı yaşandı.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI

TCDD, bu büyük tehdide karşı “farkındalık” yaratmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda, taşlama olaylarının gündeme getirebileceği sorunlara işaret edilecek. Aileler ve çocuklar bu konuda uyarılacak. Saldırıların yaratabileceği sonuçlara dikkat çekilecek. Farklı amaçlı yapılan saldırılara karşı da toplumsal bilincin oluşturulması sağlanacak.

YAŞANAN OLAYLAR

Kırıkkale girişinde 3 olay 3 adet lokomotif camı

Adana-Mersin arası 58 olayda 177 cam kırılması

Kütahya giriş 2 olay 2 lokomotif camı

İzmir Manisa arası 3 olay, 3 lokomotif camı, 2 vagon camı kırık

İzmir Denizli arası 2 olay 1 vagon 1 lokomotif camı kırık

Malatya ve civarında 10 olay

Diyarbakır ve civarında 143 olay

Van ve civarında 103 olay

Erzurum Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı

Horasan Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı

Erzincan Çıkış 1 olay yolcu vagonu camı

Toplam: 327 tren taşlama olayı meydana geldi.