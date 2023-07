Zengin sofralarının bülbülü vaizlerden vatandaşa sadelik tavsiyesi

Geleneksel Türk düğünlerini her fırsatta diline dolayan Diyanet'in bu haftalık fetvası toplumdan kopukluğu, zamları, hayat pahalılığı altında yıllardın ezilen vatandaşı yine görmezden geldi.

Komşular ve akrabalar arasında dayanışmanın, eğlencenin simgesi haline gelen düğün törenlerini bu haftanın fetva konusu haline getiren Diyanet, yöneticileri çifte maaşlar, lüks otomobiller, tatil yörelerinde beş yıldızlı otellerde seminer adı altında keyif içinde gününü gün ederken, gariban halkın düğünleri için 'Sadilk ve tevazu' tavsiyesinde bulundu.

Hemen hemen her kaleme zam geldiği, yurttaşın hayat pahalılığıyla mücadele ettiği bugünlerde, Diyanet’in yayımladığı cuma hutbesinde evlilik teması işlendi. Hutbede, evliliğin sade olması gerektiği belirtildi ve evlilik için fazla harcama yapılmaması tavsiye edildi.



Türkiye bugün güne 'zam yağmuru' ile başladı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu. Bedelli askerlik ücreti de 122.350,80 TL'ye yükseldi.

Yurttaşlar güne 'cüzdanı boş' uyanırken; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesi ise tepki çekti. Hutbede Muhammed peygamberin “En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır” hadisi hatırlatıldı.

“İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” ayetinin mealiyle başlayan hutbede evliliğin önemi ve düğünlerde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Hutbede; şu ifadelere yer verildi:

“Evlilik, hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik, külfet değil berekettir; meşakkat değil rahmettir. Evlilik, sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır. E evlenmek, gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik, güçlü bir toplumun, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur’an-ı Kerim’de şöyle haber vermektedir. ‘Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür; siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz."

“DÜĞÜNLERDE ASIL OLAN TEVAZU VE SADELİKTİR”

Son zamanlarda düğünlerdeki aşırılık ve israfın dikkat çekildiği hutbede, “Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi, maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini Besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam’ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım" denildi.

Son hutbede, vatandaşa sadelivi, tasarrufu ve mutevızılığı örnek gösteren diyanetin çok sayıda imamı, lüks araçlarını cami önlerine çekmekte sakınca görmezken, ünlü zenginlerin ramazan soflarında boy gösteren sosyal medya fotoğraflarıyla sık sık gündeme geliyor.