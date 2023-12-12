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Zeren Ertaş'ın ailesi, İBB yurdunda kız öğrencilerle buluştu

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ailesi Serpil ve Akın Ertaş çifti ile kızlarının adının verildiği Kadıköy’deki İBB Kız Yurdunda bir araya geldi.

12 Aralık 2023 Salı 19:23
Zeren Ertaş'ın ailesi, İBB yurdunda kız öğrencilerle buluştu






Zeren Ertaş'ın ailesi, İBB yurdunda kız öğrencilerle buluştu

İBB tarafından yapılan kız öğrenci yurduna adı verilen Zeren Ertaş'ın ailesini. Yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi. Çalışmanın ardından Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi’ndeki binayı, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yurt  binasının Aydın’ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın adını taşıyacağı açıklandı.  Kaybettikleri kızlarının isminin yurt binasına verilmesi için onay veren Serpil Ertaş ve Akın Ertaş, Zeren Ertaş İBB Kız Öğrenci Yurdunda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve yurt öğrencileri tarafından ağırlandı. 

Dr. İmamoğlu, Ertaş ailesinin ziyaretinde yurt öğrencileri ve görevli çalışanlarla birlikte aileye eşlik etti. Dr. İmamoğlu rehberliğinde yurt binasını gezen Ertaş ailesi, yurttaki imkanlara tanıklık etti, görevliler tarafından bilgilendirildi. Kısa gezinin ardından Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri aile ile bir araya geldi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

Anahtar Kelimeler:
Zeren ErtaşİBBİBB Yurdu
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