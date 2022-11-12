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227 ayrı suç kayıtları var, yakalandılar yine serbest bırakıldılar

İstanbul'un kalabalık caddelerinde gözlerine kestirdiği kadınları adres sorma bahanesiyle ortasına alarak çantalarını çalan 4 hırsız kadın yakalandı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

12 Kasım 2022 Cumartesi 12:27
227 ayrı suç kayıtları var, yakalandılar yine serbest bırakıldılar

227 ayrı suç kayıtları var, yakalandılar yine serbest bırakıldılar



İstanbul'da caddelerde dolaşarak bir şey sorma bahanesiyle aralarına aldıkları yurttaşların çantalarını çaldığı belirlenen 4 kadın gözaltına alındı. Daha önceden benzer suçlardan toplam 227 suç kaydı bulunan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Güngören'de çok sayıda kişinin çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis araştırma başlattı.


Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Ahmet Kutsi caddesinde 5 Kasım'da yabancı uyruklu 3 kadının çantasını çalan hırsızların bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı .Görüntülerde otomobille geldikleri anlaşılan 4 kadının, yolda yürüyen kadınların yanına bir şey sorma bahanesiyle yaklaştıkları görüldü. Kadınların etrafını saran ve onların dikkatini dağıtan şüphelilerden birinin el çabukluğu ile çantayı çaldığı belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada şüpheliler Yaren Ç.(25), Tuğçe K.(30), Nuray T.(59) ile Sevilay K.(54)'yı gözaltına aldı. Poliste yapılan incelemede şüphelilerin adeta birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Yaren Ç.'nin daha önceden 128, Tuğçe K.'nın 20, Nuray T.'nin 39, Sevilay K.'nın ise 40 adet benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin Beyoğlu, Fatih ilçelerin de de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha öncede defalarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilen Yaren Ç. ve suç ortakları oldukları iddia edilen şüpheliler yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
 

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