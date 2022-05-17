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5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul polisi 5 ilde aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenledi.

17 Mayıs 2022 Salı 09:34
5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı

5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı

Aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerinde bulunduğu 54 kamu görevlisinin de adının karıştığı yolsuzluk operasyonu düzenleniyor. 5 ilde düzenlenen operasyonda Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da adı karıştı. 226 kişinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu araştırıyor. Savcılık talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 160'ını yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son Güncelleme: 17.05.2022 09:44
Anahtar Kelimeler:
RüşvetOperasyonKadıköyIzmirKocaeli
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