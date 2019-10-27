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Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı

Adıyaman'da gece yarısı boş arsada öldürülen Songül Önemli ve Cansu Güven adlı iki genç kadın cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında.

Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı

Adıyaman'da gece yarısı boş arsada öldürülen Songül Önemli ve Cansu Güven adlı iki genç kadın cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında.

27 Ekim 2019 Pazar 20:28
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı

Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı


Gece yarısı duyulan silah sesleri üzerine bölgede Songül Önemli ve Cansu Güven adlı iki genç kadının öldürülmesiyle ilgili olarak yakalanan 6 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınanların, genç kadınların yakınları mı sorusuna gün boyu cevap alınamadı. Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven (21) ve Songül Önemli (23) göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşanılan olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin adliyede işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu, olayla ilgili olup olmadığına dair gözaltına alındıkları ve daha sonra tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 27.10.2019 20:49
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