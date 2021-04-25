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Ahmet Koltuk cinayeti | Fındık bahçesinde öldürüldü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Ahallı Mahallesi yakınlarında Küme Evleri civarında fındık bahçesinde vurularak öldürülen Ahmet Koltuk'un katil zanlısı yakalandı.

25 Nisan 2021 Pazar 11:43
Ahmet Koltuk cinayeti | Fındık bahçesinde öldürüldü

Ahmet Koltuk cinayeti | Fındık bahçesinde öldürüldü



Hırsızlık suçundan yattığı Eskişehir'deki cezaevinden tahliye olan Mahmut M., memleketi Giresun'a döndüğünde karşılaştığı husumetlisi Ahmet Koltuk'u tüfekle öldürdü. Olayın ardından kaçan Mahmut U., polisin takibi sonucu Samsun'da yolcu otobüsünde yakalandı. Mahmut M., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışı kendisini yakalayan polisleri kastederek, "Helal olsun bunlara" dedi

Cezaevinden tahliye olup gittiği Giresun'da bir kişiyi tüfekle öldürüp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu Samsun'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay, Giresun'un Yağlıdere ilçesinin Ahallı Mahallesi Menekşe Küme Evleri mevkisindeki fındık bahçesinde dün meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, bahçeye çalışmaya giden Mehmet U., fındık bahçesindeki fındık ağaçların dibinde bir kişiyi hareketsiz halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tüfekle vurulan şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın Ahmet Koltuk olduğu tespit edildi.

Polis, cinayet zanlısının ise 39 yaşındaki Mahmut M. olduğu belirledi. Samsun'da Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, cinayet sonrası Giresun'dan yolcu otobüsü ile İstanbul Gebze'ye kaçmak isteyen Mahmut M.’yi Samsun Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki polis kontrol noktasında yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık raporu alınan Mahmut M. daha sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut M.'nin Giresun polisine teslim edileceği öğrenildi.

Mahmut M.’nin hırsızlık suçundan yattığı Eskişehir Cezaevinden tahliye olunca memleketi Giresun'a gittiği burada aralarında husumet bulunan Ahmet Koltuk'u tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Suçunu itiraf eden Mahmut M., "Bana tüfekle ateş etti. Beni vuramayınca ben tüfeği elinden alıp onu vurdum. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Mahmut M.’nin hastane çıkışı kendisini yakalayan polisleri kastederek, “Helal olsun bunlara" demesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


 

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