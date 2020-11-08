Alkollü genç kadın, yaşlı adama şişe ile saldırdı



Elinde alkol şişesi, yoldan geçen yaşlı adamın önünü kesen sarhoş genç kadın küfürler savurarak saldırısı vatandaşları hayrete düşürdü.

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Beyoğlu’nda alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, sokak üzerinde geçmekte olan yaşlı bir şahısla önce tartıştı, daha sonra ise şahsa küfür ve hakaretler ederek tekme tokat saldırdı. Kadın, bununla da yetinmeyerek elindeki alkol şişesi ile adamın kafasına vurdu

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, genç bir kadın sokaktan geçmekte olan yaşlı bir şahıs ile tartışmaya başladı. Şahsın yakasından tutan ve bırakmayan genç kadın, daha sonra hakaretler ve küfür etmeye başladı.



Edinilen bilgilere göre bir süre şahsı darp eden genç kadın, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen kişiye tekme ve tokat ile saldırdı. Adı henüz bilinmeyen kadın küfürlerini duyan vatandaşlar hayetini gizleyemedi.

Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu. Bunun üzerine genç kadına bağıran vatandaşlar, şahsı bırakmasını istediler.

Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının babası yaşında adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

