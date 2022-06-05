Ankara Beysu'da AKP'yi karıştıran kavga



AKP MKYK yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, şoförü ve bir adamı, kızıyla kavga eden çocukların oturduğu kafeye gitti, çocukları dövdü. Dövülen çocuklar arasında Erdoğan’ın danışmanının yeğeni de var.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, şoförü ve bir adamı; kızıyla kavga eden çocukların oturduğu kafeye gitti.

Şerife Özekin ve iki adamı 18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarına tokat ve yumruklarla vurdu. Dayak yiyenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın yeğeni de var.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Eyüp Gökhan Özekin'in 15 yaşındaki kızı M., dün Ankara Beysu Park AVM'de arkadaşlarıyla kavga etti. M., annesini arayarak, "Ş.T. adlı kız ile iki arkadaşı benim üzerime sıcak kahve döküp saçımı çekti. Küfredip vurdular" dedi. Eski anaokulu öğretmeni anne Şerife Özekin, eşinin şoförü ve şoförün arkadaşını alarak, Beysu Park'a gitti.

Kamera görüntülerine göre çocukların masasına giden Özekin, Ş.T'nin saçını tutuyor. Bir süre konuştuğu Ş.T.'ye eliyle vuruyor. Özekin'in iri kıyım şoförü, Ş.T.'ye ve yanındaki kız arkadaşına tokat atıyor. Masadaki erkek çocuklardan F.T., "Ne oluyor?" diye tepki gösterince şoför, çocuğu yumrukluyor. Özekin de "Hanımefendi, ne yapıyorsunuz?" diyen G.B.'yi tokatlıyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan'ın yeğeni S.A. da şiddet görüyor.

Çocuklar ve aileleri bugün Emniyet'te şikâyetçi oldu. Özekinlerin de şikâyette bulunacağı ifade ediliyor.

‘OLAYLAR KARŞINCA’ SAVUNMASI

AKP yedek MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin ise şunları söyledi:

Ben Kızılcahamam kampındayım. Kızım aradı. 'Beni üç kişi dövdü, üzerime kahve döktüler, saçımı çektiler, küfür ettiler' dedi. Travma yaşamış bir şekilde ağlıyordu. Akran zorbalığına maruz kalmış. Şoföre haber verdim. O da sokak tecrübesi olan bir tip. Yanına arkadaşını alıyor. Eşim kız ve oğlanların olduğu masaya gidiyor. Yanındakilere 'Siz karışmayın' diyor. Elini kızın başına götürüyor. 'Sana vurabilirim ama vurmayacağım. Doğru bir hareket mi sizin yaptığınız?' diyor. Tatlı sert nasihatler ederek, korumacı annelik sergiliyor. Çocuğun biri, arkadaşını koruma refleksiyle eşime müdahalede bulunuyor.

Şoför eşimi korumak için oğlana vuruyor. Ortalık karışıncaya kadar biz tamamen haklı ve mağdur pozisyondayken, orantısız şiddetten kaynaklı mahcup ve perişan bir hal aldık ailecek. Eşim perişan, sakinleştiriciler alıyor. İki kızım evde ağlıyor. Mutsuzuz. Biz de şikâyetçi olacağız, öyle gözüküyor. Bizim niyetimiz kızımızı korumaktı. Bu üslupla olmasını ne öngörüyorduk, ne de planlıyorduk...