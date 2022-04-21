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Ankara'da sinema locasında kız çocuğuna istismar

Henüz 14 yaşında kız çocuğunu götürdüğü sinemanın özel odasında cinsel istismara kalkan Birol Salih G. hakkında 23.5 yıl hapis cezası istendi.

21 Nisan 2022 Perşembe 17:39
Ankara'da sinema locasında kız çocuğuna istismar

Ankara'da sinema locasında kız çocuğuna istismar


Film izleme bahanesiyle 14 yaşında kız çocuğunu sinemada özel bir odaya götürerek cinsel istismarda bulunan şahıs için 23.5 yıl hapis cezası isteniyor.
Ankara'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Birol Salih G. (25) hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Birol Salih G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, Birol Salih G.'nin B.A.'yla buluşmak için Ankara'ya geldiği ve buluştuktan sonra sinema salonunda oda kiralayıp, birlikte olduğu belirtildi.

Mağdurun rıza göstermesinin soruşturma aşamasında ortaya çıktığı; ancak böyle olsa dahi mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezalandırılması talep edildi. Birol Salih G., Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
TacizAnkaraSinema
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