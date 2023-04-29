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Ankara'da MHP'yi sarsan ikinci cinayet | Ferhat Özcan, iş yerinde öldürüldü

Seçime sayılı günler kala, Ankara yeni bir siyasi cinayet haberiyle sarsıldı. MHP eski il yöneticisi Ferhat Özcan, iş yerine eski arkadaşı MHP Pursaklar İlçe Başkanı tarafından öldürüldü.

29 Nisan 2023 Cumartesi 17:16
Ankara'da MHP'yi sarsan ikinci cinayet | Ferhat Özcan, iş yerinde öldürüldü

Ankara'da MHP'yi sarsan ikinci cinayet | Ferhat Özcan, iş yerinde öldürüldü


Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime kan bulaştı, MHP Ankara eski il yöneticisi iş yerine İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle silahlı saldırıya uğradı. Sinan Ateş Cinayeti'nin ardından silahlı saldırının adresi bu kez Pursaklar oldu.

AKP ve MHP'li yöneticilerin halkı sürekli geren kavgacı üslubuyla gitmeye hazırlanırken, Ankara yeni bir siyasi cinayetle sarsıldı. MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İddiaya göre cinayet, Özcan'in iş yerine astığı İYİ Parti afişleri neden oldu.
 

MHP Pursaklar ilçe teşkilatından bazı yöneticilerin afişleri kaldırması için tehdit ettiği Özcan, bugün öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
Özmen saldırıda hayatını kaybetti.

İddiaya göre Ferhat Özmen, MHP Pursaklar teşkilatı yöneticisi Mehmet Ersin Ekinci tarafından vuruldu. 


Mehmet Ersin Ekinci, bir dönem Ülkü Ocakları Pursaklar başkanlığını yürüttü, daha sonra Pursaklar MHP ilçe başkanlığına getirildi. Halen bu görevi sürdürüyor.

Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE AYNI KAREDE

Öte yandan Özcan'ın, gözaltına alındığı iddia edilen Ekinci ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

AKILLARA SİNAN ATEŞ CİNAYETİ GELDİ

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bölgenin yerel internet haber sitesi haymanagazetesi ise Ferhat Özcan'ın vefat ettiğine dair duyuru yayımladı. Duyuruda, "Çankırı ili Eldivan ilçesi Küçükhacıbey köylü Yaver Özcan'ın oğlu Ferhat Özcan, vefat etti" denildi.

Özcan'ın cenazesi bu akşam saat 19:00'da Küçükhacıbey köyüne defnedilecek.

CİNAYET'İN NEDENİ ÖZEL KONULAR

Öte yandan, Özmen'in iş yerine İYİ Parti afişi astığı için öldürüldü ileri sürüldü. Ancak İYİ Parti İlçe örgütünden Halktv.com.tr’ye yapılan açıklamasa ise “Olayın İyi Parti afişinin asılması ile ilgisi yok. İyi Parti ile ilgili bir durum değil” denildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden halktv.com.tr’ye yapılan açıklamada, “Cinayetin İYİ Parti pankartı asılması nedeniyle işlendiği doğru değil. Mehmet Ersin Ekinci ile maktul arkadaşmış. İki şahıs arasında özel konuları var. Şüpheli gözaltında. Tahkikat devam ediyor” denildi.

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Son Güncelleme: 29.04.2023 22:39
Anahtar Kelimeler:
CinayetMHPAnkara
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Mhpli 2023-04-30 04:42:03

Sizin yapacağınız haber bukadar olur. Defalarca Özcan yazıp sonra defalarca Özmen yazıyorsunuz. Karar verin Özmen mi Özcan mı?

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