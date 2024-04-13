Antalya'da teleferik kabusu sona erdi | 13 gözaltı var
Antalya'da meydana gelen teleferik faciasında havada asılı kalan yolcuların tamamı aşağı indirilirken, 22 saatlik kabusun ardından sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında AKP'li belediye Başkanı Menderes Türel döneminde ihaleyi verdiği şirket yetkilisinin bulunup bulunmadığı konusunda henüz bilgi yok. Gün boyu yaşananları sizler için derledik.
13 YURTTAŞ HASTANEDE
22 saatin ardından… Teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi: Firma yetkilileri dahil 13 kişiye gözaltı!
Antalya’da dün meydana gelen teleferik kazasında kabinde mahsur kalanların 22.5 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tahliye edilen 13 yurttaşın hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada 13 kişiye gözaltı kararı alındığını bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düşmüştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetmiş, 7'si ise yaralanmıştı.
Antalya'da dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 22,5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.
Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️⃣ vatandaşımız ise yaralanmıştı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Teleferikte mahsur kalan… pic.twitter.com/jzvHoYOdo4
İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma çalışmalarının son bulduğunu açıkladı.
Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız ise yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13’ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4? Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK ya ait 1, OGM ye ait 1 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır.
Bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, MSB, OGM, Aile ve Sos. Hiz., 112 Sağlık, UMKE, Kızılay, STK ekiplerinden toplam;
607 arama kurtarma personeli (2.202 personel)
10 helikopter
1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı
315 araç
11 ambulans ile 2 drone görev yapmıştır.
Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum.
Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."