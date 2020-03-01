Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti



Arkadaşına verdiği otomobil, 'Aracım çalındı' diye polise ihbarda bulunan adamın şikayeti herkesi hayrete düşürdü. Otomobil hırsızı diye aracın içinde iki kişinin ihbarcının en yakın arkadaşı olduğu anlaşılınca gerçek ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde garip bir olay yaşandı. G.Ö., aracının çalındığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Devriye ekiplerce kısa sürede bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. G.Ö. aracını teslim almaya geldiğinde ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Otomobilini arkadaşlarına gezmesi için veren G.Ö.'nün, arkadaşlarının aracı vaktinde getirmemeleri nedeniyle çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi



Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, G.Ö., aracının çalındığı iddiasıyla 155 ihbar hattını aradı. Şikâyetin ardından devriye ekipler harekete geçerek Kuşadası'nda aracı aramaya başladı. Polis noktaları her ihtimale karşı hem giriş hem çıkış yönünde tutuldu.

İhbardan 15 dakika sonra otomobil, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde devriye ekipler tarafından bulundu. Şüpheli 2 kişi araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Otomobil sahibi aracını teslim almaya gelince gerçek ortaya çıktı. Otomobilini gezmeleri için arkadaşlarına veren G.Ö.'nün, aracı vaktinde getirmeyen arkadaşlarına telefonla ulaşamayınca polisi aradığı ve aracının çalındığını söylediği öğrenildi.