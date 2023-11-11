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Atatürk'e hakaret eden densiz tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'nci yılında hutbede rahmet dileyen imam ve Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

11 Kasım 2023 Cumartesi 17:13
Atatürk'e hakaret eden densiz tutuklandı







Atatürk'e hakaret eden densiz tutuklandı

Bir yanda, Cumhuriyet'in kurucu lideri ve başkanlığını yaptığı kurumun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yıllardır ağzına almayan Diyanet İşleri Başkanı, diğer yanda namaz için gittiği cuma sırasında Atatürk'e hakaretler savuran dengesiz genç. Atatürk ve Cami imamına küfürler savuran Ahmet Bostancı adlı şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. 

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. 

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. 

Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Atatürk10 Kasım1938
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