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Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf!

Trafik kazasının ardından yolda temizleme çalışmalarına katılan belediye işçisi Enver Harman, kazada can verenlerden birinin oğlu olduğunu öğrenince yıkıldı.

Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf!

Trafik kazasının ardından yolda temizleme çalışmalarına katılan belediye işçisi Enver Harman, kazada can verenlerden birinin oğlu olduğunu öğrenince yıkıldı.

06 Aralık 2019 Cuma 08:13
Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf!

Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf!


Trafik kazası sonrası olay yeri temizliğine katılan belediye işçisini kahreden tesadüf. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı. Olay yerinde dalları toparlarken oğlunun, ölen isimlerden biri olduğunu duyan baba kahroldu.

Kütahya Çevre Yolu'nda, 2 gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybedenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.

HER ŞEYDEN HABERSİZDİ

Edinilen bilgilere göre Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı.

Enver Harman, işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.


İKİ CENAZEDEN BİRİ OĞLUNUN ÇIKTI

Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cenazeden birinin oğluna ait olduğunu öğrendi. Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerindeki çalışmalar sırasındaki görüntüsü izleyenlerin yüreğini burktu.
 

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