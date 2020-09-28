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Börekçi'de bıçaklı dehşet 

İstanbul'un Şişli'de yabancı uyruklu kişiler arasındaki kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kaçtı, öldürülen yabancı uyruklu kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:44
Börekçi'de bıçaklı dehşet 

Börekçi'de bıçaklı dehşet 


İstanbul Şişli'de, biri Türk, yabancı uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga kanlı bitti. Kavga sırasında börekçi tezgahından bıçak alan kişi, şahıslardan birini defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay, saat 06.00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.


OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
 

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