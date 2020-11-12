Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı



Kimi süt kazanında süt banyosu yaptı, kimi salça kazanı içinde dans etti, şimdi de çürük meyvelerden meyve suyu üretildiği iddia edilen video ortalığı karıştırdı. Kemal Sunal filmlerindeki vurguncu üç kağıtçı tipleri aratmayan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçerken, vatandaşlar söz konusu videoya sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerde meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. İddi̇aya göre çürük, ezi̇lmi̇ş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı. Görüntülerde bir depoda kasa kasa elmalarla ilgili işlemler yapıldığı görülüyor.

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

ÇEKECEĞİM AĞABEY MİLLET GÖRSÜN

ZARARLARI NELER?

Görüntülerde yer alan diyalogda ise, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir.

Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.