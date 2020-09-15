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Define kuyusu sonları oldu | 5 kişiden 2'si can verdi 

Define bulmak umuduyla kaçak olarak kazdıkları kuyuda jenaratör çalıştıran 5 kişiden 'si, karbonmonoksit gazindan zehirlenerek öldü.

15 Eylül 2020 Salı 08:10
Define kuyusu sonları oldu | 5 kişiden 2'si can verdi 

Define kuyusu sonları oldu | 5 kişiden 2'si can verdi 


Zengin olma hayalleriyle kazdıkları define kuyusuna inen 5 kişiden 2'si zehirlenerek can verdi. İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi civarında meydana geldi.

İddiaya göre, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyuda jeneratörü çalıştıran 5 kişiden Nazım T. ve Gürsel K., karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaşarak dışarıya çıkıp, kendi imkanlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. Nazım T. ve Gürsel K.'nın kuyuda üç arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları arama- kurtarma çalışması sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişiyi ise kurtardı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga, yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
DefineDefine Kuyusu
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