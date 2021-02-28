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Defineciler ormana şantiye kurmuş | Polis ayak izlerinden buldu

Ormanın derinliklerinde adeta şantiye kuran defineciler, ayak izleri sayesinden yakayı ele verdi. 3 kişi polis tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

28 Şubat 2021 Pazar 11:29
Defineciler ormana şantiye kurmuş | Polis ayak izlerinden buldu

Defineciler ormana şantiye kurmuş | Polis ayak izlerinden buldu

İstanbul Sarıyer'deki ormanlık alanında izinsiz kazı yapanlar tarafından kurulan defineci şantiyesi ortaya çıkarıldı.

Ormanlık alanda ayak izlerinden şüphelenen polis dev bir defineci şantiyesine ulaştı. 9 metrelik çukurlarda jeneratör hatta havalandırma sistemleri bile mevcut olduğu görüldü...

Devasa iki tünel kazdılar, ormanda gece gündüz define aradılar. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman yolunda devriye gezerken yol kenarında gördüğü ayak izlerinden şüphelendi.

ORMANIN ORTASINDA 9 METRELİK ÇUKUR!

Araçlarından inen polisler yaklaşık 15 dakika yoldaki ayak izlerini takip ederek yürüdü. Karşılarında onları şoke eden manzarayla karşılaşınca gözlerine inanamadılar. Defineciler ormanın ortasında yaklaşık 9 metrelik bir çukur açmışlardı.

JENERATÖRDEN HAVALANDIRMA SİSTEMİNE

Zorlu patika yoldan indikten sonra definecilerin kazı alanı göründü. Deyim yerindeyse defineciler adeta ormanın içine bir şantiye kurmuşlardı. Tünelin yaklaşık 20-30 metre aşağıya kurdukları jeneratörden elektrik alan şahısların materyalleri bununla da sınırlı değil.

Baret, eldiven, havalandırma sistemine kadar her şey öylesine profesyonel bir şekilde dizayn edilmişti ki, kazı yeri şantiyeden farksızdı. İlk kazı yerinde delil çalışması yapılırken, başka bir kazı yeri daha olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık 50 metre aşağıda bulunan ikinci kazı yerinin derinliğinin 30 metre olduğu belirlendi. Olayla ilgili yakalanan defineciler Show Haber muhabirinin sorularına yanıt vermezken Sarıyer Asayiş Büro ve Rumelifeneri Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DefineSarıyer
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