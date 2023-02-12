Deprem bölgesinde yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi

Yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi



Sosyal medyada yayınladığı bir videoda deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığını söyleyen Uğur Kardaş tutuklanarak cezaevine gönderildi

MasterChef yarışmasının 2018'deki şampiyonu Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afgan biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.



Sabah'ın haberine göre Kardaş, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Uğur Kardaş, paylaştığı videoda şunları anlatmıştı:

"Yanlış anlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Ellerime bakın, inşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsınlar diye. Afgan biri gelip kolunu kesip altınlarını alıyor.

Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Gelip burada insanlar böyle niye yaşıyor ya. Sinirim bozuldu ya. Çıkan kadının kolunu kesmek... Allah bin belanı versin. Artık burada dayanamıyorum ben, psikolojim falan kalmadı."

'ŞEHİRDE BU TARZ İDDİALAR KONUŞULUYORDU'

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda iddiasının asılsız olduğu tespit edilen Kardaş, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.

Emniyet’ten de Kardaş ile ilgili açıklama yapılmıştı:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

SÜLEYMAN SOYLU DA GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada Uğur Kardaş'ın ismini vermeden videoyu çeken kişinin Adıyaman'da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Soylu, şöyle konuşmuştu:

"Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık."