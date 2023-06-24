Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıranlar yargı önünde

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından evsiz kalan vatandaşları, konteyner ev satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheli hakim karşısında.

24 Haziran 2023 Cumartesi 22:57
Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıranlar yargı önünde

Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıranlar yargı önünde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşların da olduğu yaklaşık 600 kişiyi konteyner ev satma vaadiyle 5 milyon TL dolandıran 6 kişi, polisin Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde evi yıkılan Ahmet Kabaandıç Nevşehir'in Çardak Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına yerleşti. Konteyner ev almak isteyen Kabaandıç, 23 Mart'ta internet üzerinden gördüğü ilandaki numarayı aradı. Konteyner evin fiyatı konusunda anlaşan Kabaandıç, verilen hesaba 15 bin lira kapora yatırdı. Kabaandıç verdiği adrese konteyner gelmeyince dolandırıldığını anlayıp polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne Kabaandıç dışında başka şikayetler de geldi.

Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteyner ev satma vadiyle vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden E.U.C., Antalya’da lüks otelde tatil yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin, aralarında depremzedelerinde bulunduğu yaklaşık 600 kişiyi toplam 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KonteynerKonteyner KonutDepremDepremzede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var
Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Önce otomobille, sonra tavayla çalışanlara saldırdı
Önce otomobille, sonra tavayla çalışanlara saldırdı
Magandalardan, yolda yürüyen kadınlara torpilli saldırı
Magandalardan, yolda yürüyen kadınlara torpilli saldırı
Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı
Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı
Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı
Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim