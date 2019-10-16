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Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü

Bir hafta önce gittiği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine yazdığı ağrı kesici yüzünden tehdit ettiği doktora jiletle saldıran maganda kapkaç yaptıktan sonra yakalandı.

Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü

Bir hafta önce gittiği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine yazdığı ağrı kesici yüzünden tehdit ettiği doktora jiletle saldıran maganda kapkaç yaptıktan sonra yakalandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:27
Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü

Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü


Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi İzmir'de meydana geldi. Kendisine yazdığı ağrı kesicinin faydasını görmediği için daha önce tehdit ettiği Asistan Doktor Kadir Songür, Bayram K. adlı şahsın jiletli saldırısına uğradı. Boğazı jiletle kesilen ve tedavi altına alınan Songür'ün sağlık durumu iyi, saldırgan Bayram K. ise kapkaç yaptıktan hemen sonra yakalandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

YAZDIĞIN İLAÇ AĞRIMI GEÇİRMEZSE!


Akıllara durgunluk veren olay Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. 
Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. 

Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.’nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
SaldırıJiletli SaldırıKadir Songür
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