Ece Ronay'ın sosyal medya ve banka hesaplarına inceleme



Son dönemde yıldızı parlayan sosyal medya fenomenlerinden ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. Ronay'ın banka hesapları ile sosyal medya hesapları da inceleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti.

Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın da evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte yaşı küçük olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.