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Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı

Antalya'nın asırlık ağaçları ile ünlü Varsak yakınlarındaki ormanlar son günlerde elinde elektrik testere ile dolaşan magandaların saldırısına uğruyor

08 Mart 2023 Çarşamba 17:45
Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı

Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı


Orman yangınlarının eksik olmadığı Akdeniz Toros Dağları'nda şimdide elktrikli testere ile kesim yapan magandaların saldırısına maruz kalıyor. Yarım asırlık ağaçları kesip kaçan magandalara vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrikli testereyle yarım asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormana giren şüpheliler, yarım saatte yaklaşık 50 ağacı kesti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlarla kaplı bölgedeki serasına giden Mehmet Bolat, birkaç kişinin elektrikli testerelerle yarım asırlık çam ağaçlarını kestiğini gördü.

Ağaçların kesilmesine müdahale eden Bolat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Bolat'ın ihbarı üzerine şüpheliler, otomobillerine binip bölgeden ayrıldı.

Şikâyet üzerine harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, kendilerine devri konusunda girişimde bulunacaklarını kaydetti.

"KESMEYE DEVAM EDİYORLARDI"

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın yarım asırlık çam ağacının kesildiğini söyleyen Mehmet Bolat, "Sabah erken saatlerde serama gelmiştim. Çam ağaçlarından bazılarının kesildiğini gördüm. Üstelik kesmeye devam ediyorlardı. Gidip, engel olmaya çalıştım. Daha sonra arayıp resmi kurumlara şikâyette bulundum. Ancak yarım saat içinde birçok ağacı kesmişler. Öyle canım acıdı ki anlatamam. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ToroslarVarsakElektrikli Testere
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