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Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş

Deprem felaketinin ardından geçici görevle Tekirdağ'dan Kahramanmaraşa gönderilen Yadigar I. adlı Emniyet Müdürü'nün serbest bırakılmasına itiraz edilirken söz konusu şahıs açığa alındı.

05 Mart 2023 Pazar 16:11
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş

Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş


Depremzedelere dağıtılmak üzere dağıtılan malzemeleri otobüsle Kahramanmaraş'tan görev yapıtığı Tekirdağ'daki evine getirilen emniyek Müdürü Yadiger I. hakkında verilen serbest bırakma kararına itiraz geldi.


Deprem bölgesinde görevli emniyet müdürü depremzedeler için gönderilen eşyaları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi. Emniyet müdürü ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi geçici olarak gönderildi. Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürü de görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi yanında götürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi.

Tekirdağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi.

Yadigar I., 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Yadigar I.'nın otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar I’nın evinde yapılan aramada, 1 jeneratör, 2 büyük çadır, 5 siyah renkli ara ve bağlantı kablosu, 9 şişme yatak, 5 uyku tulumu, 5 seyahat çantası, 7 bere, 2 bot, 2 yağmurluk kaban, 5 yağmurluk üstü, 1 yağmurluk altı, 4 küçük çadır, 15 kilo köpek maması, 3 elektirikli ısıtıcı ve kettle ısıtıcı ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI AMA 

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar I. adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ancak hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tekirdağ Valiliği, 4'üncü sınıf emniyet müdürünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde görevlendirilen bir emniyet personelinin afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair yapılan ihbar neticesinde ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, Valiliğimiz ve Emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bu arada Yadigar I.'nın deprem bölgesinden aldığı 2 kuşun kafes içinde fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Deprem ve zede kuşlarım' yazdığı görüldü.

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DepremEmniyet
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