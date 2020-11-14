Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı

Sarıyer'de eşi ile anlaşamayan D.K., ayrılmaya karar verdi. Genç kadının ayrılık kararına ailesi destek vermeyerek ikiliyi barıştırmak için çaba sarf etmeye başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:51
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı

Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı


İstanbul'da eşinden ayrılmak isteyen genç kadın ısrarlara rağmen boşanma konusunda ciddi olunca eniştesinin şantajına maruz kaldı. Enişte, genç kadına kendisine benzeyen müstehcen fotoğraflar gönderdi, sosyal medyaya yüklemekle tehdit etti.


Genç kadın ayrılık konusunda ciddi olduğunu belirterek ailesinden kendisine destek çıkmasını istese de aile fertleri D.K.'nın kararına saygı göstermedi. D.K., ablasının eşi olan E.D., tarafından eşinden ayrılırsa şantaja maruz kalacağını öğrenince şoke oldu. Enişte E.D., genç kadını evine çağırarak 'Bu adama bak, bu adam zavallı. Bakmazsan senin resimlerin elimde seni her yerde rezil ederim' şeklinde konuşarak şantaj yapmaya başladı.

KARGO İLE MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, genç kadın herhangi bir fotoğrafının bulunmasının mümkün olmadığını ifade ederek evden ayrıldı ancak enişte E.D., bir hafta sonra genç kadına benzeyen farklı bir kişinin müstehcen fotoğraflarını kargo ile gönderdi. Uğradığı şantaj karşısında karakola giden genç kadın eniştesi E.D. hakkında şikâyetçi oldu.

ŞANTAJDAN 3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli E.D., hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında E.D.'nin genç kadının evine boş kargo poşeti içerisinde kendisine benzeyen bir kadına ait fotoğrafların eniştesi tarafından gönderildiğini tespit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda E.D., hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinden hâkim karşısına çıkacak. 
 

Anahtar Kelimeler:
EnişteBaldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma
Alkollü genç kadın, yaşlı adama şişe ile saldırdı
Alkollü genç kadın, yaşlı adama şişe ile saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim