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Farklı ilaç yazmayan doktora hastanede saldırı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dayanılmaz boyutlara ulaştı. Noroloji Doktoru Ebru Ergin'e yönelik son saldırı çok sayıda STK tarafından tepkiyle karşılandı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:00
Farklı ilaç yazmayan doktora hastanede saldırı

Farklı ilaç yazmayan doktora hastanede saldırı

Hastane magandaları bu kez Ankara'da ortaya çıktı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedildi. Darbedilen doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin, hastasının şiddetine maruz kaldı. Hastasına ilaç yazması için raporunu talep etmesi üzerine saldırıya urayan Ergin kafası defalarca masaya vurularak darp edildi. Dr. Ebru Ergin, beyin cerrahisi kliniğinde gözetim altına alındı. 

Olay sosyal medyada da tepki çekti, birçok kullanıcı failin cezalandırılması talebiyle paylaşımda bulundu "Sağlıkta etkin şiddet yasasını ne zaman çıkaracaksınız?" diye sordu.

ANKARA TABİB ODASI: DAHA NE KADAR ÖLMEMİZ GEREKİYOR?

Ankara Tabib Odası tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin 'hastasının ilacını yazmak için raporunu istemesi' gerekçesiyle kafası birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi. Meslektaşımız halen beyin cerrahisi kliniğinde gözetim altında. Sağlıkta etkin şiddet yasasını ne zaman çıkaracaksınız? Daha ne kadar dövülmemiz, daha ne kadar ölmemiz gerekiyor? Meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


HEKİM-SEN: ŞİDDET KİMDEN GELİRSE GELSİN, KARŞISINDA OLACAĞIZ

Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan (HEKİM-SEN) açıklama yapıldı. HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir. Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz."


BAKAN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRE GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

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